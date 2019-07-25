Динамику рублевых облигаций до конца июля будут определять решения ЦБ РФ и ФРС по монетарной политике - Промсвязьбанк

Динамику рынка рублевых облигаций до конца июля будут определять решения ЦБ РФ и ФРС по монетарной политике, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз еще на 2-4 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,24% (-4 б.п.), обновив минимум года. Спрос на российские гособлигации сохраняется как со стороны российских игроков, так и от нерезидентов, что подтвердил аукцион Минфина по размещению ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года. Ведомство разместило самый длинный выпуск гособлигаций в соответствии с плановым объемом – на 20 млрд руб. Спрос составил 35,3 млрд руб., а доходность по цене отсечения – 7,49%, что на 5 б.п. ниже закрытия во вторник. Основным драйвером покупки ОФЗ выступают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также смягчения ДКП ФРС и ЕЦБ. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ в июне выросла с 30,0% до 30,8%. В абсолютном выражении вложения иностранных инвесторов в российские гособлигации увеличились на 97 млрд руб. Отметим, что объем размещения нового госдолга Минфином в июне сократился до 109 млрд руб. по сравнению с 220 млрд руб. в мае. Неудовлетворенные спрос на аукционах транслировался в покупки нерезидентов на вторичном рынке, что поддержало ралли в рублевых облигациях. В июне доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 57 б.п. По мере сокращения спреда в доходности российских гособлигаций к долларовому "бенчмарку" и при реализации рисков ослабления рубля во втором полугодии 2019 г. спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов может снизиться. Динамику рынка рублевых облигаций до конца июля будут определять решения ЦБ РФ и ФРС по монетарной политике", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.