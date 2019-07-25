Ждем удержания цен на нефть в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для автомобильного сезона. Запасы дистиллятов выросли на 0,6 млн барр. Загрузка НПЗ и вовсе упала на 1,3 п.п., чистый импорт сократился на 0,5 млн барр. То есть, в очередной раз подтвердилась слабость спроса. В этой связи на рост нефти рассчитывать не приходится, ждем ее удержания в зоне 62-64 долл./барр. на сегодня-завтра", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Екатерина Крылова.

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