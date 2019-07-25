Рубль все еще может чувствовать некоторую уверенность против евро - ИК "Велес Капитал"

Рубль немного ослаб против доллара и укрепился к евро вслед за динамикой указанных валют на мировых рынках. Пара доллар/рубль поднялась выше сопротивления 63,15 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может нацелиться на движение в район 63,75 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль в течение сессии обновила минимум года 70,18 руб. и, вероятно, сохранит слабость на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".