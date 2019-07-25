Утренние прогнозы: в четверг возможна коррекция вниз по индексу РТС за счет бумаг "Газпрома"

Отечественный рынок акций балансирует в "боковике", в четверг аналитики предупреждают о негативном влиянии на рынок продажи пакета акций "Газпрома".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "По итогам среды индекс МосБиржи потерял чуть менее 0,7%. Никаких новых поводов для снижения не появилось, просто рынок вошел в стадию беспричинной коррекции. В четверг с утра внешний фон складывается умеренно позитивный: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, в 0,2-процентном "плюсе" торгуются сейчас фьючерсы на них, отскакивает после очередного падения нефть. Все говорит о том, что наш рынок должен открыться небольшим ростом. Но далеко не факт, что это произойдет, и что любой подъем рынка трейдеры не будут использовать для сокращения позиций. Пока все говорит о том, что о спекулятивных покупках стоит задумываться лишь при приближении индекса МосБиржи к первой цели снижения - отметке 2610 пунктов".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, складывается на наш взгляд, смешанная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители и металлы относительно стабильны. Сообщение представителей "Газпрома" о продаже 2.9% акций на рынке окажут на наш взгляд, существенное давление на котировки акций. В целом мы не исключаем резкого снижения отечественных индексов на открытии торгов четверга".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В четверг возможна коррекция вниз по индексу РТС за счет бумаг "Газпрома", вес которых в индексной корзине составляет почти 15%. Как сообщается, на МосБирже сегодня будет продан пакет акций "Газпрома", находящихся на балансе "дочек", который составляет почти 3% всех выпущенных акций компании, что почти в 20 раз превышает средний дневной оборот по бумагам "Газпрома" на МосБирже за последние десять дней. Пакет (693,6 млн акций) выставляется на продажу единым лотом, сбор заявок пройдет с 10:00 мск до 17:00 мск. Между тем внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным для рынка, трейдеры ожидают заседания ЕЦБ (решение по ставке в 14:45 мск, начало пресс-конференции в 15:30 мск) и продолжают следить за потоком корпоративной отчетности (на сегодня, в частности, запланирована публикация отчетности корпорации Amazon)".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил среду умеренным снижением в рамках 0,7% по индексу МосБиржи. Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках, на наш взгляд, может оказывать рынку умеренную поддержку, однако негативное влияние на индекс могут оказать новости о предстоящем размещении дочерними компаниями "Газпрома" акций материнской компании. Риски размещения ниже текущих ценовых уровней могут в краткосрочной перспективе оказывать умеренное давление на акции, в то же время долгосрочно рост free float - позитив для акций "Газпрома".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): " Биржевые "быки" стали меньше "активничать" - никто не хочет рисковать в преддверии важных событий. Ожидается что ВВП США за второй квартал (первый релиз), который будет опубликован завтра покажет замедление до 1,8%. Также инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Важная тема переговоров между США и Китаем. Менее важные темы для рынка - сегодняшнее решение ЕЦБ по ставки и пятничное аналогичное решение Банка России. Технические поддержки на графике индекса МосБиржи находятся на уровне 2645 и 2680 пунктов. Вероятно, наш рынок пойдет по "китайскому варианту" и будет сформирован "боковой" коридор, к примеру 2680-2735, выход из которого в ту или иную сторону станет возможен после того, как станут известны итоги переговоров между КНР и США и заседания ФРС".