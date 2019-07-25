Не исключаем резкого снижения отечественных индексов на открытии торгов четверга - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, складывается на наш взгляд, смешанная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители и металлы относительно стабильны. Сообщение представителей "Газпрома" о продаже 2.9% акций на рынке окажут на наш взгляд, существенное давление на котировки акций. В целом мы не исключаем резкого снижения отечественных индексов на открытии торгов четверга", - указывает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром