Отечественные фондовые индексы могут показать небольшое снижение - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы преимущественно растут, но этот позитивный сигнал компенсируется снижением котировок промышленных металлов, да и нефть пока не пытается разогнаться вверх. В начале дня отечественные индексы могут показать небольшое снижение. Индекс МосБиржи обновляет локальные минимумы, что указывает на слабость рынка, у которого нет больших идей", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.