Рост котировок нефти ограничен из-за страхов очередной распродажи - Алор Брокер

"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на 700 тыс. баррелей в сутки - максимальном уровне с конца 2017 г. Да, частично такие результаты стали следствием недавнего урагана, но все рано результаты были хуже ожиданий. И рынок вроде бы собрался отреагировать на статистику ростом, но опять появились сильные "медведи". Была тяжелая борьба за отметку 64 доллара, но все-таки продавцы победили. Кто и зачем искусственно оказывает столь сильное давление на нефть и когда у этих "медведей" кончатся деньги - прогнозировать невозможно.

Пока же нефть отскакивает от уровня 63 доллара за баррель. Но рост котировок ограничен из-за страхов очередной распродажи. Если ударов вниз по нефти не последует хотя бы дня 2-3, то цена "черного золота" уверенно двинется в сторону 67 долларов за баррель", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.