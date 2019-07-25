Индекс МосБиржи взял курс на 2610 пунктов - Алор Брокер

"По итогам среды индекс МосБиржи потерял чуть менее 0,7%. Никаких новых поводов для снижения не появилось, просто рынок вошел в стадию беспричинной коррекции. В четверг с утра внешний фон складывается умеренно позитивный: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, в 0,2-процентном "плюсе" торгуются сейчас фьючерсы на них, отскакивает после очередного падения нефть. Все говорит о том, что наш рынок должен открыться небольшим ростом. Но далеко не факт, что это произойдет, и что любой подъем рынка трейдеры не будут использовать для сокращения позиций. Пока все говорит о том, что о спекулятивных покупках стоит задумываться лишь при приближении индекса МосБиржи к первой цели снижения - отметке 2610 пунктов", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Уралкалий, Банк ВТБ