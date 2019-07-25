Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках может оказывать рынку акций умеренную поддержку - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил среду умеренным снижением в рамках 0,7% по индексу МосБиржи. Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках, на наш взгляд, может оказывать рынку умеренную поддержку, однако негативное влияние на индекс могут оказать новости о предстоящем размещении дочерними компаниями "Газпрома" акций материнской компании. Риски размещения ниже текущих ценовых уровней могут в краткосрочной перспективе оказывать умеренное давление на акции, в то же время долгосрочно рост free float - позитив для акций "Газпрома", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром