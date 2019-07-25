Вероятно, будет сформирован "боковой" коридор, к примеру 2680-2735 пунктов, по индексу МосБиржи - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Майский повышательный тренд на индексе МосБиржи "сломался" 11 июля с.г., и с тех пор наш фондовый рынок никак нельзя назвать сильным. Рассматриваю этот слом как коррекцию к росту. Биржевые "быки" стали меньше "активничать" - никто не хочет рисковать в преддверии важных событий. Ожидается что ВВП США за второй квартал (первый релиз), который будет опубликован завтра покажет замедление до 1,8%. Также инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Важная тема переговоров между США и Китаем. Во вторник стало известно, что американские переговорщики во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, вероятно, проведут новый раунд торговых консультаций с Китаем 29-31 июля в Шанхае. Это будет первый раунд торговых переговоров США и Китая с мая. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов. Менее важные темы для рынка - сегодняшнее решение ЕЦБ по ставки и пятничное аналогичное решение Банка России. Технические поддержки на графике индекса МосБиржи находятся на уровне 2645 и 2680 пунктов. Вероятно, наш рынок пойдет по "китайскому варианту" и будет сформирован "боковой" коридор, к примеру 2680-2735, выход из которого в ту или иную сторону станет возможен после того, как станут известны итоги переговоров между КНР и США и заседания ФРС", - отмечает в комментарии директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.