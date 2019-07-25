Возможна коррекция вниз по индексу РТС за счет бумаг "Газпрома" - ИФ "Олма"

"В четверг возможна коррекция вниз по индексу РТС за счет бумаг "Газпрома", вес которых в индексной корзине составляет почти 15%. Как сообщается, на МосБирже сегодня будет продан пакет акций "Газпрома", находящихся на балансе "дочек", который составляет почти 3% всех выпущенных акций компании, что почти в 20 раз превышает средний дневной оборот по бумагам "Газпрома" на МосБирже за последние десять дней. Пакет (693,6 млн акций) выставляется на продажу единым лотом, сбор заявок пройдет с 10:00 мск до 17:00 мск. Между тем внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным для рынка, трейдеры ожидают заседания ЕЦБ (решение по ставке в 14:45 мск, начало пресс-конференции в 15:30 мск) и продолжают следить за потоком корпоративной отчетности (на сегодня, в частности, запланирована публикация отчетности корпорации Amazon). На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 63-63,5 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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