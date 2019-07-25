S&P 500, Nasdaq выросли до новых рекордов

S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, несмотря на неоднородную корпоративную отчетность, а также слабые статданные.

Dow Jones завершил торги в "минусе" на фоне падения котировок акций Boeing и Caterpillar.

Поддержку рынку акций оказывают ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на информированные источники, что власти КНР дали "зеленый свет" пяти компаниям на импорт из США соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн, освободив эти закупки от действующих 25%-ных пошлин. Введение квоты на беспошлинную закупку соя-бобов является жестом доброй воли со стороны Пекина, готовящегося к возобновлению торговых переговоров с Вашингтоном.

Размер квоты может быть увеличен в случае, если в торговых переговорах со Штатами будет достигнут прогресс, сообщили источники.

Котировки акций чипмейкеров выросли благодаря сильной отчетности Texas Instruments за минувший квартал. Бумаги Texas Instruments подорожали по итогам торгов на 7,4%, Micron Technology - на 2,2%, Western Digital - на 2,5%.

В центре внимания рынка - акции технологических компаний: министерство юстиции США во вторник подтвердило циркулировавшие последние два месяца слухи о начале расследования на предмет нарушения антимонопольного законодательства крупнейшими компаниями, работающими в сфере информационных технологий.

Бумаги Apple потеряли в цене 0,1% по итогам торгов в среду, Alphabet - 0,7%.

Стоимость акций Facebook поднялась на 1,1%. Компания выплатит рекордный штраф - $5 млрд - для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Соглашение с FTC также предусматривает принятие ряда мер для улучшения практик Facebook в сфере защиты конфиденциальности данных.

Еще $100 млн Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитавшей, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно рисков ненадлежащего использования их данных.

Цена бумаг авиастроительного концерна Boeing, объявившего о крупном убытке в минувшем квартале из-за существенных списаний, упала на 3%. Boeing не дал новых прогнозов для своих финпоказателей на 2019 год, отметив "неопределенность в отношении времени и условий допуска к эксплуатации самолетов 737 MAX".

Акции Caterpillar подешевели на 4,5%. Американский производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности сообщил об увеличении спроса на его продукцию во втором квартале, однако увеличение расходов привело к снижению его прибыли.

Статданные, обнародованные в среду, указали на менее существенное, чем ожидалось, увеличение продаж новостроек в США в прошлом месяце. Продажи новых домов в США в июне 2019 года выросли на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 646 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения, с 626 тыс. до 604 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя с ранее указанного уровня на 5,1%, до 658 тыс.

Кроме того, данные IHS Markit указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 79,22 пункта (0,29%) и составил 27269,97 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,09 пункта (0,47%) - до 3019,56 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 70,10 пункта (0,85%) и составил 8321,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг благодаря позитивной корпоративной отчетности.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng - также 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, в то время как южнокорейский KOSPI теряет 0,5%.

Внимание трейдеров направлено на сигналы от центробанков - в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а на следующей неделе - заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу заявил в четверг, что готов к дальнейшему смягчению политики, если предпринятое им на последних двух заседаниях снижение ключевой ставки не сможет подтолкнуть экономику страны к росту.

Он отметил при этом, что в любом случае стоит ожидать сохранения низких процентных ставок в Австралии в течение длительного периода времени.

В Японии лидерами роста котировок в четверг являются акции химкомпаний, а также производителей электроники.

Стоимость бумаг Shin-Etsu Chemical взлетела на 7,3% благодаря более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности химкомпании.

Отчетность производителя электроники Advantest Corp. также превзошла прогнозы, акции компании подскочили в цене на 20%.

"Результаты Shin-Etsu и Advantest были не столь плохи, как ожидал рынок, и можно ожидать восстановления спроса во втором полугодии следующего фингода", - отмечает аналитик Okasan Securities в Токио Синичи Ямамото.

"Пессимизм в отношении японской корпоративной отчетности, связанный с последствиями торгового спора США и Китая, ослабевает", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции SoftBank Group подорожали на 2,1%. MarketWatch сообщило со ссылкой на информированные источники, что SoftBank Group готовится вложить $40 млрд в новый мегафонд инвестиций в технологические проекты, и уже получила поддержку Apple, Goldman Sachs и правительства Казахстана.

В Гонконге дорожают акции производителя электроники Sunny Optical (+2,3%) и интернет-гиганта Tencent (+2%), в Южной Корее - бумаги Samsung (+1,6%) и SK Hynix (+2,6%).

В Австралии дешевеют бумаги BHP (-2,1%) и Rio Tinto (-4,5%), но дорожают бумаги Westpac Banking (+1,6%).

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема.

Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,32 за баррель, что на $0,14 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,18 за баррель, опустившись на $0,65 (1,02%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,3%) - до $56,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,89 (1,57%), до $55,88 за баррель.

"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", - отмечает управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.

"Мы знаем, однако, что страны ОПЕК четко придерживаются соглашения об ограничении добычи, а мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Поэтому значительное падение цен на нефть маловероятно", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.