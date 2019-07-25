Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить плавное повышение

Москва. 25 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить плавное повышение, наметившееся накануне, на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, несмотря на неоднородную корпоративную отчетность, а также слабые статданные. Dow Jones завершил торги в минусе на фоне падения котировок акций Boeing и Caterpillar. Поддержку рынку акций оказали ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на информированные источники, что власти КНР дали "зеленый свет" пяти компаниям на импорт из США соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн, освободив эти закупки от действующих 25%-ных пошлин. Введение квоты на беспошлинную закупку соя-бобов является жестом доброй воли со стороны Пекина, готовящегося к возобновлению торговых переговоров с Вашингтоном. Размер квоты может быть увеличен в случае, если в торговых переговорах со Штатами будет достигнут прогресс, сообщили источники.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг благодаря позитивной корпоративной отчетности. Японский Nikkei 225 прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, в то время как южнокорейский KOSPI теряет 0,5%. Внимание трейдеров направлено на сигналы от центробанков - в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе - заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил в четверг, что готов к дальнейшему смягчению политики, если предпринятое им на последних двух заседаниях снижение ключевой ставки не сможет подтолкнуть экономику страны к росту. Он отметил, что в любом случае стоит ожидать сохранения низких процентных ставок в Австралии в течение длительного периода времени.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,39 за баррель, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,18 за баррель, опустившись на 1,02%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,36% - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 1,57%, до $55,88 за баррель.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри". Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,531 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,057 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост благодаря позитивным сигналам, поступавшим с мировых рынков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июля вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 618,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-12R" (+0,6%), "Роснефть-002Р-05" (+0,55%) и "ВБРР-001Р-01" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,27%), "Альфа-банк-002Р-02" (-0,26%) и "Мегафон БО-001Р-05" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения около 1,5 лет на уровне 8% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля. Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей.

Альфа-банк с 11:00 МСК 25 июля до 16:00 МСК 31 июля будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,9-8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,06-8,26% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 9 августа. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.