Падение рынка акций РФ к концу торгов среды усилилось, индексы потеряли за день 0,4-0,7%

Москва. 24 июля. Падение российского рынка акций к концу торгов среды усилилось на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, основные фондовые индексы потеряли по итогам дня 0,4-0,7%.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2682,91 пункта (-0,67%), индекс РТС - 1339,62 пункта (-0,44%); котировки основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,5%.

Лидерами падения выступили акции "Уралкалия" (MOEX: URKA), потерявшие по итогам торгов 6,7% в рамках коррекции после бурного роста 19-22 июля. Бумаги компании 19 июля подорожали на 4,47%, в понедельник их рост составил 22,7%. В начале дня во вторник акции "Уралкалия" достигали отметки 120 рублей за штуку (+6,3% к закрытию предыдущего дня), но затем развернулись вниз в рамках коррекции и закрыли день снижением на 3,45%.

Кроме того, снизились в цене акции "Газпрома" (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Вместе с тем подорожали бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,1%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Акции "НОВАТЭКа" отреагировали ростом на публикацию финотчета компании по МСФО за второй квартал. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" во втором квартале 2019 года составила 69,2 млрд рублей по сравнению с 32 млрд рублей годом ранее, нормализованный показатель EBITDA вырос на 0,3% - до 69,2 млрд рублей, говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз по прибыли составлял 67,65 млрд рублей, по EBITDA аналитики ожидали падения до 67,54 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивное открытие торгов на российском рынке акций в среду было следствием благоприятной конъюнктуры мировых рынков капитала, зафиксированной накануне и отчасти проявившейся также на азиатских фондовых площадках. Однако слабая динамика европейских фондовых площадок, снижение фьючерса на индекс S&P 500, а затем и негативное открытие торгов на фондовых биржах США снизили активность покупателей на российском рынке акций, который в течение большей части дня среды торговался в минусе.

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют смешанную динамику в среду, поскольку подешевевший евро нивелируется негативным эффектом от худших, чем ожидалось, статданных по еврозоне. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 теряет чуть менее 0,1%. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,22%, тогда как германский DAX прибавляет около 0,25%. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2019 года уменьшился до 51,5 пункта с июньских 52,2 пункта, тогда как аналитики в среднем не ожидали изменения показателя. Показатель активности в обрабатывающей промышленности еврозоны упал с 47,6 до 46,4 пункта, хотя эксперты прогнозировали подъем до 47,7 пункта. PMI в сфере услуг еврозоны уменьшился с 53,6 до 53,3 пункта, совпав с прогнозом рынка. Во многом падению общеевропейского показателя поспособствовало снижение сводного PMI в Германии до 51,4 пункта против июньских 52,6 пункта. Промышленный индекс в стране рухнул до 43,1 пункта с 45 пунктов, обновив исторический минимум.

Американские фондовые индексы потеряли в начале торгов 24 июля 0,3-0,5%, трейдеры оценивают корпоративную отчетность и ждут возобновления торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направятся в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров. Торговые переговоры двух стран были прерваны в мае.

Цены на нефть также не показывают яркой динамики, при этом довольно часто меняя направление движения, переходя от плюса в минус и обратно. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в среду составила $63,79 за баррель, что на 0,06% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,55% - до $56,46 за баррель.

Запасы нефти в США упали по итогам шестой недели подряд - на 10,84 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 429 тыс. баррелей. Добыча нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, обусловленное последствиями урагана "Барри", не стало сюрпризом для рынка. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 600 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС в конце сессии ушли в более глубокий минус, не найдя весомых драйверов для роста. В ближайшие дни сохраняется опасность развития нисходящего движения в район 2665 и 1320 пунктов соответственно, у которых падение может приостановиться. Технические перспективы индексов по-прежнему умеренно негативны. На зарубежных фондовых и нефтяных площадках наблюдался сдержанный оптимизм, не побуждавший российских игроков к покупкам. Инвесторы на рынке РФ, скорее всего, предпочтут дождаться более низких уровней акций для новых покупок. Не исключено, что новые серьезные драйверы у рынков появятся не раньше конца июля - начала августа, когда пройдет заседание ФРС и состоится очередной раунд торговых переговоров США и Китая".

"Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправлено, в пределах 0,5%. В минусе оказался индекс Dow Jones Industrial Average, так как инвесторы были не впечатлены квартальными результатами Caterpillar и Boeing. Перспективы расследования деятельности крупнейших высокотехнологичных компаний Минюстом США оказывали давление на представителей данного сектора. Региональная статистика при этом показала падение индекса деловой активности в промышленности США в июле, по предварительным данным, с 50,6 до 50 пунктов и рост аналогичного индикатора сферы услуг с 51,5 до 52,2 пункта. Продажи новых домов в июне выросли на 7% к предыдущему месяцу при ожиданиях повышения на 6%", - отметила Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "попытки роста на российском рынке были весьма быстро пресечены слабой статистикой из Европы, которая, как известно, остается крупнейшим торговым партнером РФ. Спад производственной активности может привести к падению закупок как российской стали, так и газа. Соответственно, под давлением оказались бумаги металлургов и "Газпрома". "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) смог выйти в плюс благодаря позитивной отчетности. В снижение ставки ЕЦБ верится все больше, если изучить свежую статистику по еврозоне. Сводный индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне при ожиданиях 52,1 пункта. Подвела, естественно, Германия, где производственный индекс упал до 43,1 пункта с 45,0 пункта. Deutsche Bank добавил пессимизма, сообщив об убытке 3,15 млрд евро во втором квартале".

"На российском рынке продолжилось коррекционное движение вниз, которое наметилось во всех основных бумагах. Корректируется "Газпром" (MOEX: GAZP), акции которого сегодня опускались почти до 210 рублей за штуку. Далее - по ситуации, вполне возможна коррекция до 200 рублей. Также снизились бумаги Сбербанка и ВТБ. Сейчас к покупкам стоит относиться осторожно. Основные движения пойдут после 31 июля, когда состоится заседание ФРС США. Если процентную ставку не понизят, это может вылиться в негатив. Завтра пройдет заседание ЕЦБ, сюрпризов от которого не ожидается", - считает инвестиционный консультант компании "Финам" Александр Лобанов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в среду составил 33,9 млрд рублей (из них 6,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").