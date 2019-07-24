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24 июля 2019 года 19:55

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в среду благодаря carry trade

Москва. 24 июля. Доллар и евро продолжают немного снижаться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря carry trade на ожидании снижения ставок ЦБ РФ и других мировых центробанков и отсутствию нового негатива относительно санкционных рисков.

Курс доллара США составил 63,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,33 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,78 копейки - до 66,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря стратегии carry trade, которую участники торгов используют в ожидании снижения процентных ставок ЕЦБ, ЦБ РФ и ФРС США (25 июля, 26 июля, 30-31 июля). Росту спроса на рублевые активы способствует также отсутствие нового негатива относительно санкционных рисков после публичных слушаний с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Команда Мюллера расследовала сообщения о возможном сговоре команды Трампа с Россией в преддверии выборов 2016 года. Также Мюллер изучил вопрос о том, пытался ли президент США препятствовать ходу расследования. Мюллер пришел к выводу, что сговора не было, но предупредил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы в США.

Поддержку рублю также оказывает удачный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ и пик налоговых выплат июля. В среду Минфин разместил бумаги серии 26230, спрос на которые превысил предложение в 1,76 раза. Двадцатилетние ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года были проданы на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 35 млрд 277 млн рублей, то есть спрос превысил предложение в 1,76 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 103,52% от номинала, что соответствует доходности 7,49% годовых.

В четверг, 25 июля, в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым, и возможно, даже единственным значимым фактором укрепления рубля является заседание Банка России, на котором с большой вероятностью будет снижена ключевая ставка и воспроизведена мягкая риторика относительно дальнейших действий регулятора. "Основные индикаторы подтверждают это предположение. Так, индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI, являющийся важнейшим индикатором carry trade, подрастает и подбирается к значениям, которые были до анонсированных санкций против "РусАла" (MOEX: RUAL) в начале 2018 года (индекс торгуется на уровне начала февраля 2018 года). Дополнительной причиной притока средств в рубли является еще и удачное размещение Минфина, причем значительную часть выпуска вновь скупили нерезиденты под снижение ключевой ставки. Более того, наблюдаемые распродажи на рынке акций связаны с тем, что инвесторы закрывают позиции в акциях и покупают ОФЗ, потому что они на фоне снижения ставки могут продолжить рост, и на этом можно будет довольно быстро заработать", - отметил Нигматуллин.

"Мы ожидаем, что Банк России снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% на заседании в пятницу, 26 июля. Следующее снижение ставки еще на 25 б.п. может произойти уже в сентябре. Мы считаем, что ключевая ставка ЦБ может снизиться до 6,75% до конца 2019 года, что ниже ожиданий рынка на уровне 7%. Наша оценка нейтрального уровня процентной ставки ЦБ на 2020-2021 годы составляет 5,5-6,5%", - пишут аналитики Renaissance Capital.

"Из внутренних историй отметим приближение пика налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн рублей). Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть Brent сократили прирост, WTI перешла к снижению после роста на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также о резком сокращении добычи в Штатах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду повысилась на 0,14% - до $63,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,37% - до $56,56 за баррель.

Запасы нефти в США упали по итогам шестой недели подряд - на 10,84 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 429 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 600 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, обусловленное последствиями урагана "Барри", не стало сюрпризом для рынка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июля на 1,28 копейки, до 63,1162 руб./$1, и понизил курс евро на 31,09 копейки, до 70,3241 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 5,93 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,0998 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,93 копейки и составил 63,1068 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 763,211 млн, из которых $734,3 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 28,911 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 32,77 копейки по отношению ко вторнику, до 70,2871 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 28,44 копейки и составил 70,3002 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR851,898 млн, из которых EUR248,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR603,792 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании регулятора. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,59% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 6 б.п. - до 7,77% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 7,85% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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