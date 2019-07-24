Подтверждаем целевую цену акций Новатэка в размере 1 545 руб. и рекомендацию "Покупать" - ИК "Велес Капитал"

Финансовые результаты Новатэка совпали с ожиданиями рынка по всем финансовым показателям, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". В отчетном периоде компания снизила выручку относительно предыдущего квартала на 7% к/к до 219 млрд руб. (консенсус-прогноз: 218 млрд руб.) из-за сезонного снижения объема реализации газа (-16% к/к), а также падения спотовых цен на газ в Европе (-37% к/к). EBITDA Новатэка выросла на 5% к/к до 69 млрд руб. (консенсус-прогноз: 68 млрд руб.) благодаря росту цен на нефть на 10% к/к и, как следствие, росту выручки от продажи жидких углеводородов.

"Чистая прибыль составила 69 млрд руб. (консенсус-прогноз: 68 млрд руб.) против 382 млрд руб. Резкое снижение показателя обусловлено тем, что в I квартале компания отразила доход от продажи 10% Арктик СПГ 2 в размере 309 млрд руб. в пользу французской Total. Свободный денежный поток по итогам I полугодия вырос на 27% г/г до 99 млрд руб. несмотря на рост капзатрат на 132% г/г до 74 млрд руб. благодаря дивидендам в размере 38,5 млрд руб. от Арктикгаза. Чистый долг за 3 месяца вырос на 15% до 75 млрд руб., соотношение "Чистый долг/EBITDA" увеличилось с 0,24 до 0,28. Мы подтверждаем целевую цену акций Новатэка в размере 1 545 руб. и рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.