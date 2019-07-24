Цены евробондов РФ растут в ожидании заседания ФРС США и снижения процентной ставки

Москва. 24 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжают повышаться в цене, при этом более значимые темпы роста демонстрируют долгосрочные бумаги. Одно из немногих исключений, как и днем ранее, составили еврооблигации с погашением в 2030 году, не изменившиеся по сравнению с предыдущей торговой сессией. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также преимущественно повышаются, что ведет к небольшому изменению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 23 июля и составила 112,77% от номинала, доходность также осталась на прежнем уровне и составила 3,06% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 23 июля на 7 базисных пунктов, составив 100,52% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,77% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта, составив 129 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году поднялись по отношению ко вторнику на 19 базисных пунктов - до 122,79% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,34% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 15 базисных пунктов, до 118,42% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт - до 4,34% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, подорожав до 107,4% от номинала, что соответствует доходности 3,52% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 1 базисный пункт, до 107,52% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 2,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 24 базисных пункта, подорожав до 112,77% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,45% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году увеличился на 6 пунктов, до 104,26% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,63% годовых).

"Большинство российских государственных еврооблигаций повышаются в цене на торгах среды, повторяя динамику базовых активов. Покупки идут на ожидании снижения процентных ставок основными мировыми центробанками, причем участники торгов ждут, что ФРС и ЕЦБ могут начать "соревноваться", кто из них быстрее и сильнее снизит ставки. На этом фоне идет ажиотажный спрос на активы, которые дают более или менее нормальную доходность. Мы видим спрос инвесторов на российские активы, в том числе, государственные еврооблигации, так как эти бумаги имеют относительно приемлемое кредитное качество и относительно высокую доходность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.