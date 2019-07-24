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24 июля 2019 года 16:48

"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Polymetal до "держать" в связи с низким потенциалом роста

(добавлен текст после 1-го абзаца)

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста их котировок с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 9,6 фунта стерлингов за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 9,91 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 9,92 фунта стерлингов за штуку

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Polymetal Int


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