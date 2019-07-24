"Монетарный сюрприз" может ослабить рубль - БКС

В середине недели перед заседанием ЦБ РФ рубль демонстрирует слабовыраженную динамику вблизи уровня 63 за доллар. Следующая семидневка, вероятно, станет поворотной точкой в политике мировых ЦБ, что заставляет участников рынка сохранять выжидательную позицию, говорится в обзоре "БКС Премьер".

"Несмотря на тот факт, что наиболее значимое для мировых рынков заседание американского регулятора, которое состоится в следующую среду, предопределит выжидательный настрой инвесторов до конца недели, полагаем, что после пятничного решения Банка России по ключевой ставке волатильность в рубле может возрасти. Для данных ожиданий мы видим следующую причину. В данный момент мы считаем, что ЦБ РФ пойдет на снижение уровня ключевой ставки, однако вопрос шага снижения для нас остается открытым. Заметим, что мы оцениваем вероятность реализации шага снижения ключевой ставки на 50 б.п. до уровня 7% как весьма значительную - в целом вероятности снижения на 25 б.п. и 50 б.п. в июле оцениваются нами как равные. На сегодняшний день российский как банковский рынок, так и рынок суверенного долга уже заложен на снижение ставки на 25 б.п. Если ЦБ пойдет именно по такому пути сохранения плавности в своих действиях и отсутствия "сюрпризов" в коммуникационном канале с рынком, то движения в курсе рубля, скорее всего, так и останутся до конца недели в рамках "бокового" диапазона 62,8-63,5.

Однако если отечественный регулятор все же решится на "монетарный сюрприз" в виде снижения ставки сразу на 50 б.п., то ожидания рынка в отношении вектора монетарной политики ЦБ могут быть пересмотрены, что отразится ослаблением рубля до уровней 63,8-64,4. На наш взгляд, такие факторы, как сдержанность инфляционных процессов, необходимость поддержки роста российской экономики, продление режима "санкционной паузы", формируют для Банка России достаточное количество места для снижения ключевой ставки до уровня 7% по итогам заседания в эту пятницу.

Также мы хотим обратить внимание на то, что шаг снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. вряд ли можно будет считать излишне агрессивным в текущих условиях мировой конъюнктуры. На наш взгляд, сейчас глобальные рынки готовятся к возвращению цикла смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ. В данный момент мы не исключаем того, что на заседании ФРС в следующую среду ставка в США может быть также снижена на 50 б.п. Данные предположения основываются на том, что рынкам для продолжения роста могут потребоваться быстрые монетарные шоки, которые, возможно, позволят частично "переварить" негативные эффекты в мировой экономике от текущих проблем усиления протекционизма. Другими словами, несмотря на тот факт, что цикл мягкости мировых ЦБ может стать, на наш взгляд, отправным пунктом в валютных противостояниях, краткосрочный импульс рыночного роста в большинстве активов может быть сформирован именно за счет более агрессивного снижения ставок.

В результате до конца недели мы ожидаем движения рубля в достаточно широком диапазоне 62,8-64,4 за доллар в зависимости от пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.