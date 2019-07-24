Рубль немного растет к доллару и евро днем в среду благодаря нефти и пику налогового периода

Москва. 24 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть и подготовки к перечислениям в бюджет основных налоговых выплат месяца в четверг, 25 июля.

Курс доллара США составил 63,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,35 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,5 копейки - до 66,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июля на 1,28 копейки, до 63,1162 руб./$1, и понизил курс евро на 31,09 копейки, до 70,3241 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах в условиях активизации спроса на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами июля. 25 июля в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

Поддержку рублю также оказывает удачный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ серии 26230, в ходе которого спрос инвесторов на бумаги превысил предложение в 1,76 раза. Двадцатилетние ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года были проданы на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 35 млрд 277 млн рублей, то есть спрос превысил предложение в 1,76 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 103,52% от номинала, что соответствует доходности 7,49% годовых.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе также находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России (в четверг, 25 июля, и в пятницу, 26 июля), на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

"Из внутренних историй отметим приближение пика налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн рублей. Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре "евро-доллар". Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учетом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных площадках ограничивает в настоящее время потенциал валют развивающихся стран и рубля. Ключевым событием ближайших дней для всего блока рисковых активов станет заседание ФРС на следующей неделе (31 июля), способное дать повод для роста аппетита к риску и вернуть рубль на более крепкие отметки в паре с долларом. Из специфических для России факторов в поддержку рубля продолжает выступать приближение пика налоговых платежей и дивидендных выплат "Газпрома" (MOEX: GAZP), - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Участники торгов на российском валютном рынке также ожидают выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США. Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей. Первоначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Он не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Нефтяной рынок поднимается четвертую сессию подряд в среду благодаря данным о резком сокращении запасов нефти в США и оптимизму в отношении американо-китайских переговоров. Участники торгов позитивно оценили новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения. Личных встреч между представителями двух стран не проводилось с конца мая.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,09% - до $63,89 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,3% - до $56,94 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

"Нефть пытается обосноваться в диапазоне $64-66 за баррель Brent. Поддержка пришла от статистики по запасам (API), как и ожидалось: запасы нефти сократились на 11 млн баррелей. Однако продолжающийся рост запасов бензинов вопреки автомобильному сезону (на 4,4 млн баррелей) говорит о слабости спроса и ограничивает подъем цен на нефть. Дистилляты выросли на 1,4 млн баррелей. Сегодня выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Консенсус предполагает снижение запасов бензина в том числе. Если данные окажутся на уровне или лучше консенсуса, это поспособствует закреплению нефти в диапазоне $64-66 за баррель", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании регулятора. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,59% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 6 б.п. - до 7,77% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 7,85% годовых.