.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль немного растет к доллару и евро днем в среду благодаря нефти и пику налогового периода
.
ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
Ритейлеры грозят бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных...
 
Утроилось число афер с электронными ключами
В России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше, пишут "Известия", ссылаясь на СРО...
 
Сколько россиянам не хватает до зарплаты
Какой суммы ежемесячно не хватает россиянам, чтобы дождаться получения очередных доходов, установили специалисты компании онлайн-займов "Робот Займер" в ходе интернет-опроса. Как выяснилось: Более чем трети россиян (38,4%) часто требуется...
 
24 июля 2019 года 15:45

Рубль немного растет к доллару и евро днем в среду благодаря нефти и пику налогового периода

Москва. 24 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть и подготовки к перечислениям в бюджет основных налоговых выплат месяца в четверг, 25 июля.

Курс доллара США составил 63,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,35 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,5 копейки - до 66,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июля на 1,28 копейки, до 63,1162 руб./$1, и понизил курс евро на 31,09 копейки, до 70,3241 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах в условиях активизации спроса на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами июля. 25 июля в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

Поддержку рублю также оказывает удачный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ серии 26230, в ходе которого спрос инвесторов на бумаги превысил предложение в 1,76 раза. Двадцатилетние ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года были проданы на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 35 млрд 277 млн рублей, то есть спрос превысил предложение в 1,76 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 103,52% от номинала, что соответствует доходности 7,49% годовых.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе также находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России (в четверг, 25 июля, и в пятницу, 26 июля), на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

"Из внутренних историй отметим приближение пика налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн рублей. Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре "евро-доллар". Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учетом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных площадках ограничивает в настоящее время потенциал валют развивающихся стран и рубля. Ключевым событием ближайших дней для всего блока рисковых активов станет заседание ФРС на следующей неделе (31 июля), способное дать повод для роста аппетита к риску и вернуть рубль на более крепкие отметки в паре с долларом. Из специфических для России факторов в поддержку рубля продолжает выступать приближение пика налоговых платежей и дивидендных выплат "Газпрома" (MOEX: GAZP), - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Участники торгов на российском валютном рынке также ожидают выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США. Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей. Первоначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Он не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Нефтяной рынок поднимается четвертую сессию подряд в среду благодаря данным о резком сокращении запасов нефти в США и оптимизму в отношении американо-китайских переговоров. Участники торгов позитивно оценили новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения. Личных встреч между представителями двух стран не проводилось с конца мая.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,09% - до $63,89 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,3% - до $56,94 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

"Нефть пытается обосноваться в диапазоне $64-66 за баррель Brent. Поддержка пришла от статистики по запасам (API), как и ожидалось: запасы нефти сократились на 11 млн баррелей. Однако продолжающийся рост запасов бензинов вопреки автомобильному сезону (на 4,4 млн баррелей) говорит о слабости спроса и ограничивает подъем цен на нефть. Дистилляты выросли на 1,4 млн баррелей. Сегодня выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Консенсус предполагает снижение запасов бензина в том числе. Если данные окажутся на уровне или лучше консенсуса, это поспособствует закреплению нефти в диапазоне $64-66 за баррель", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании регулятора. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,59% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 6 б.п. - до 7,77% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 7,85% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 12:37
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций - БКС
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд,...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 12:33
Утренний "рывок" российского рынка акций сменится нейтральной динамикой - Локо-Банк
"Российский рынок с утра четверга стартует в незначительном плюсе в зелёной зоне, практически наверняка это утренний рывок, который сменится внутри дня более спокойной динамикой. Факторами поддержи рынка по-прежнему остаются просветы во внешнем фоне, сырьевые котировки, а также локальные...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 12:13
Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль умеренно укрепляется к доллару США в четверг утром, торгуясь около 63,1 руб./$, в разгар налогового периода. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ. Вместе с тем итоги заседания ЕЦБ в четверг могут оказать влияние на валюты развивающихся стран, в т.ч. и на рубль....    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:54
Альфа-Банк открыл книгу заявок на облигации серии 002Р-05 - ИК "Велес Капитал"
Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA(RU)/ruAA) 25 июля открывает книгу заявок на облигации серии 002Р-05 объемом 5 млрд руб., отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,90-8,10% годовых,...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:47
Рынок акций РФ после негативного открытия вышел в плюс вслед за волатильной динамикой "Газпрома"
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия спустя час торгов вышел в умеренный плюс вслед за волатильной динамикой бумаг "Газпрома", а также благодаря в целом позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:35
Возможно снижение пары EUR/USD до отметки 1,11 - "Нордеа Банк"
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:29
FTSE может повысить оценку free float Газпрома после продажи 2,9% его акций, оценка пассивного притока $85 млн - "ВТБ Капитал"
ндексный провайдер FTSE может повысить оценку free float "Газпрома" (MOEX: GAZP) в ближайшие дни после объявления итогов продажи на рынке его 2,9% акций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. При этом эксперт отмечает, что данный прогноз предполагает,...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:18
EUR/RUB может протестировать отметку 70 - "Нордеа Банк"
Пара EUR/RUB вполне может в четверг протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора, говорится в обзоре "Нордеа Банка". "У российской валюты по-прежнему остается больше...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 11:07
Рубль в ближайшие недели может демонстрировать резкие движения без явных причин - РФПИ
"Уверенный разворот в динамике доллара США к основным мировым валютам был во многом отыгран и ЕМ конкурентами после их заметного снижения накануне. Рубль на этом фоне торговался относительно стабильно, но в последние часы торгов все же снизился на 0.2% к USD. С самого начала дня явно ощущалось...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 10:48
Перспективы восстановления Brent выше $65 остаются в силе - БКС
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA)....    читать дальше
.
25 июля 2019 года 10:48
Рекомендуем удерживать "лонги" по Brent и WTI - AMarkets
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 10:37
MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индексов на один день раньше
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, а не в ночь на 9 августа, как было запланировано ранее, говорится в сообщении индексного провайдера. Кроме того, была изменена дата вступления итогов...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 10:28
Ралли в ОФЗ продолжается - Росбанк
"Ралли в ОФЗ продолжается, невзирая на новостной фон, в частности, со вчерашних слушаний по России в Конгрессе США с участием специального прокурора Р. Мюллера. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 бп - не исключено, что это последние приготовления рынка к грядущему снижению...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 10:25
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне немного дорожающей нефти
Москва. 25 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть.    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.