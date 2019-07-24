ИСПРАВЛЕНО: Макроданные разочаровывают - ожидания QE повышаются - "БКС Глобал Маркетс"

(в заголовке и втором абзаце исправлено название инвестбанка: не Альфа-банк, а "БКС Глобал Маркетс")

Ожидания нового раунда смягчения денежно-кредитной политики (QE) мировыми центробанками на фоне слабых макроэкономических данных растут, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Инвесторы внимательно следят за показателями PMI США и еврозоны: разочаровывающие значения усилят давление на ЕЦБ и Федеральный комитет по открытым рынкам (рынок закладывает вероятность понижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов, если не на 50 базисных пунктов).

"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $64 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана и ожиданий нового раунда смягчения монетарной политики мировыми ЦБ (заседание ЕЦБ состоится завтра, ЦБ РФ - в пятницу, ФРС - 31 июля). Дополнительным аргументом в пользу такого решения стал новый релиз слабых макроданных: индекс ФРБ Ричмонда для обрабатывающей промышленности упал до уровня минус 12 (против прогноза плюс 4,5 и предыдущего значения плюс 2). На этом фоне инвесторы с нетерпением ждут индексов PMI США и еврозоны (выйдут сегодня): разочаровывающие значения усилят давление на ЕЦБ и FOMC (рынок ожидает понижение ставки ФРС на 25 б.п., если не на 50 б.п.)", - пишет аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд.