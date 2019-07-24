Преобладающим на российском рынке акций в краткосрочном периоде остается пессимистичный настрой - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине дня среды не показывали уверенного движения, оставаясь ниже сопротивлений 2700 и 1350 пунктов соответственно. Индикаторы однако также удерживаются чуть выше достигнутых на этой неделе минимумов (2684 и 1338 пунктов), что говорит о некоторой нерешительности "медведей". Преобладающим на российском рынке в краткосрочном периоде остается пессимистичный настрой, который может нивелировать разве что резкое улучшение настроений за рубежом", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.