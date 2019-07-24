Рубль возобновил рост, переписав многомесячный максимум к евро - БКС

"Рубль еще в конце предыдущей сессии возобновил активный рост, выйдя в умеренный плюс к бивалютной корзине. Сегодня данная динамика продолжилась, в результате рубль обновил полуторалетний максимум по отношению к евро. Внешний фон для российской валюты в среду складывается неоднозначным. Нефтяные цены вчера резко выросли, но сегодня после консолидации существенно откатились от недельных вершин. Развивающиеся валюты в основном находятся под умеренным давлением из-за продолжающегося роста доллара. Мировые рынки после утреннего повышения начали сдавать позиции, т. к. новых драйверов роста не появилось, а позитив от начала торговых переговоров между США и Китаем, а также вероятного смягчения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, уже по большей части заложен в котировки. В то же время российский долговой рынок сохраняет уверенную восходящую динамику. Индекс гособлигации RGBI повышается четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив 15-месячную вершину. Сегодня повлиять на динамику рубля могут результаты аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ, т. к. если они прекратят тенденцию последних недель относительно слабых результатов, это будет свидетельствовать о всплеске интереса к рублевым долговым активам", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.