У Банка России все больше причин для более решительных снижений ставки - ФК FxPro

"Ослабление единой валюты на мировом рынке отправило EUR/RUB ниже 70.50, значимого уровня поддержки предыдущих месяцев, запустив процесс срабатывания стоп-ордеров по паре, - указывают аналитики FxPro. - В первые часы торгов в среду EUR/RUB теряет 18 копеек и опускается до 70.27 - минамальных значений, которых не достигала с марта 2018 года. Усиление покупок рубля потянуло за собой и USDRUB. Несмотря на укрепление доллара к большинству конкурентов на глобальном рынке, российской валюте удается прибавлять 4 копейки. Реакцию рынка несколько сдерживает близость заседаний ЕЦБ, Банка России и ФРС, поскольку многие участники торгов предпочитают дождаться получения четких сигналов от регуляторов. Отметим, что в пятницу от Банка России ожидается снижение ставки на 25 пунктов до 7.25%. Впрочем, такой ход вряд ли остановит рост рубля, ведь ФРС и ЕЦБ также смягчают свою политику, чего ЦБ РФ не предполагал ранее. В целом, крепкий рубль оказывает дополнительное давление на инфляцию, а снижение ставок - один из способов сдержать его. Не менее важен и другой "побочный" эффект: высокие ставки подавляют сферу кредитования, что негативно сказывается на деловой активности в стране. Другими словами, у Банка России все больше причин для более решительных снижений ставки. И в этом случае, рублю есть, чего бояться".