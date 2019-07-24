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24 июля 2019 года 11:55

Рынок акций РФ после утреннего роста ушел в минус, индекс МосБиржи не удержал отметку 2700п

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ, открывшись небольшим ростом цен большинства blue chips, спустя час торгов ушел в минус на фоне наметившейся новой волны снижения на мировых рынках капитала; индекс МосБиржи не удержал психологически важную отметку 2700 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2693,51 пункта (-0,28%), индекс РТС - 1345,08 пункта (-0,03%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрирую смешанную динамику в пределах 2,3%.

В частности, снижаются в цене акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-0,1%, "префы" подешевели также на 0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,03%).

Вместе с тем дорожают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивное открытие торгов на российском рынке акций в среду было следствием благоприятной конъюнктуры мировых рынков капитала, зафиксированной накануне и отчасти проявившейся также на азиатских фондовых площадках. Однако негативное открытие торгов на европейских фондовых площадках (потери составляют в среднем 0,1-0,2%), а также снижение на 0,3% фьючерса на американский индекс S&P 500, развернули настроения и на российском рынке акций, который спустя час торгов растерял все утренние достижения и ушел в небольшой минус.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник благодаря целому ряду положительных факторов. Инвесторы воодушевлены сильными квартальными показателями крупнейших компаний США и новостью о возобновлении торговых переговоров с Китаем, а также повышением лимита госдолга США. Кроме того, рынок поддерживали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Во вторник стало известно, что правительству США удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

В свою очередь газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который провел встречу с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

В совокупности положительные факторы нивелировали эффект от худших, чем ожидалось, статданных по рынку недвижимости. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали лишь незначительное сокращение продаж, до 5,32 млн в годовом исчислении. Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение низких ставок по ипотеке и рекордно низкую безработицу, резкого подъема рынка недвижимости не наблюдается, во многом из-за нехватки доступного жилья.

Цены на нефть слегка подрастают в среду утром на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

На этом фоне сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК дорожают на 0,13% - до $63,91 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 0,9% и составляла на закрытие $63,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,32% - до $56,95 за баррель.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом трех основных индексов на 0,6-0,7%. Индикатор S&P 500 продолжает держать курс на достигнутый ранее в этом месяце исторический максимум, расположенный выше 3000 пунктов. Причинами покупок в начале недели стали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты таких компаний, как Coca-Cola и United Technologies, перспектива возобновления торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также ожидания снижения процентных ставок ФРС. На торгах в Азии также преобладает позитивная динамика. Однако фьючерс на индекс S&P 500 утром 24 июля уже снижается, что говорит о неустойчивости тенденции к росту на мировых рынках.

"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги вторника небольшим повышением, а рублевый индикатор смог закрепиться чуть выше отметки 2700 пунктов. В краткосрочном периоде рынок все еще выглядит слабым, но сигналом в пользу развития восходящего движения стало бы закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2730 пунктов, а индекса РТС выше 1360 пунктов. Утром российские фондовые индексы получили поддержку от увеличения мировой склонности к риску, но ждать сильного роста все еще не приходится, российские индексы остаются под давлением важных сопротивлений и, вероятно, будут готовы вернуться к более уверенному повышению лишь в случае серьезного ралли на нефтяных и мировых фондовых площадках", - полагает Кожухова.

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" немного смягчились после появления сообщений о планируемой поездке представителей США в Китай в начале следующей недели в целях возобновления торговых переговоров. Вместе с тем перспективы "торгового перемирия" и решение вопроса с потолком госдолга дали основания для укрепления доллара США на мировом валютном рынке, что снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,14 млрд рублей (из них 2,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,32 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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