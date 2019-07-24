.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Минфину придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах ОФЗ - Уралсиб
.
ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
ВВП РФ в 2019 году предсказали рост ниже 1%
Первый прогноз авторства крупных российских аналитических институтов, предсказывающих рост ВВП РФ в 2019 году на уровне ниже 1%, опубликован: популярная неофициальная тема для обсуждения в околоправительственных кругах получила "бумажную"...
 
Банки восприняли новые правила о госрегулировании эквайринга со скепсисом
Госдума одобрила законопроект, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он предусматривает два важных для финансового сектора нововведения: возможность для ЦБ устанавливать максимальную ставку за эквайринг и право исключать...
 
Банки запустили новую технологию выдачи товарных ссуд
Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор,...
 
24 июля 2019 года 11:55

Минфину придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах ОФЗ - Уралсиб

"Инвесторам будут предложены двадцатилетние ОФЗ 26230 на 20 млрд руб. Это будет второй аукцион по выпуску. Его дебютное размещение на 20 млрд руб. состоялось в середине июня, когда при ажиотажном спросе в размере 71 млрд руб. был продан весь заявленный объем с доходностью 7,7% годовых. При дебюте премия новой бумаги к пятнадцатилетним ОФЗ составила всего 5 б.п., что мы посчитали недостаточным за плюс пять лет дюрации, однако эйфория на рублевом рынке позволила Минфину успешно провести аукцион. Несмотря на то, что инвесторы ждут понижения ключевой ставки в эту пятницу, выбор столь длинного и неликвидного выпуска нас немного удивил. На вторичном рынке мы не наблюдаем продолжения ралли в ОФЗ уже какое-то время. Так что сегодня Минфину, видимо, все же придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах, если ведомство намерено максимально доразместить этот выпуск. Вчера инвесторы пытались продавать ОФЗ 26230 в меру их ликвидности, выпуск упал в цене на 0,6 п.п. от номинала, а его доходность выросла на 5 б.п. до 7,49% годовых", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2019 года 16:00
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Polymetal до "держать" в связи с низким потенциалом роста
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста их котировок с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестбанка.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:36
ИСПРАВЛЕНО: Макроданные разочаровывают - ожидания QE повышаются - "БКС Глобал Маркетс"
(в заголовке и втором абзаце исправлено название инвестбанка: не Альфа-банк, а "БКС Глобал Маркетс") Ожидания нового раунда смягчения денежно-кредитной политики (QE) мировыми центробанками на фоне слабых макроэкономических данных растут, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Инвесторы...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:14
Преобладающим на российском рынке акций в краткосрочном периоде остается пессимистичный настрой - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине дня среды не показывали уверенного движения, оставаясь ниже сопротивлений 2700 и 1350 пунктов соответственно. Индикаторы однако также удерживаются чуть выше достигнутых на этой неделе минимумов (2684 и 1338 пунктов), что говорит о некоторой нерешительности...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:41
Рубль возобновил рост, переписав многомесячный максимум к евро - БКС
"Рубль еще в конце предыдущей сессии возобновил активный рост, выйдя в умеренный плюс к бивалютной корзине. Сегодня данная динамика продолжилась, в результате рубль обновил полуторалетний максимум по отношению к евро. Внешний фон для российской валюты в среду складывается неоднозначным. Нефтяные...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:14
У Банка России все больше причин для более решительных снижений ставки - ФК FxPro
"Ослабление единой валюты на мировом рынке отправило EUR/RUB ниже 70.50, значимого уровня поддержки предыдущих месяцев, запустив процесс срабатывания стоп-ордеров по паре, - указывают аналитики FxPro. - В первые часы торгов в среду EUR/RUB теряет 18 копеек и опускается до 70.27 - минамальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:45
Избрание Бориса Джонсона сулит высокую волатильность британских активов - Julius Baer
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:20
Альфа-банк оценил операционные результаты Polymetal за 2К19 позитивно
"Компания Polymetal (POLY: LN; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила операционные результаты за 2К19. Выручка выросла на 8% к/к благодаря росту продаж золота на фоне высоких объемов производства. Кызыл вышел на полную мощность, и его вклад в производство золота за квартал составил 21%. Компания...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:52
Ужесточение условий кредитования поддерживает смягчение политики ЕЦБ - Julius Baer
"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:31
Рост на российском рынке акций в среду сохранится - Альфа-банк
"Рост на российском рынке акций сегодня должен продолжиться на фоне роста цен на нефть из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и угроз поставкам. Кроме того, существует некоторый прогресс и в области торговых переговоров; как сообщает агентство Bloomberg, торговый представитель США...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:10
Рубль отыгрывает динамику Forex, укрепляясь в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре EUR/USD. Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учётом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:55
Рынок акций РФ после утреннего роста ушел в минус, индекс МосБиржи не удержал отметку 2700п
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ, открывшись небольшим ростом цен большинства blue chips, спустя час торгов ушел в минус на фоне наметившейся новой волны снижения на мировых рынках капитала; индекс МосБиржи не удержал психологически важную отметку 2700 пунктов.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:40
Российская валюта пытается сопротивляться активно растущему на мировом рынке доллару - БКС
Во вторник на мировом валютном рынке продолжился рост доллара к большинству валют, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Инвесторы отыгрывают снижение ожиданий относительно резкого смягчения ДКП, вызванное сильными экономическими данными последних недель и...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:15
Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ
"Резкое укрепление доллара на мировом рынке (почти +0,5% по индексу DXY) не оставило шанса и ЕМ валютам, которые показали полномасштабное снижение в пределах 0,05-0,9%. Снижение рубля на 0,11% выглядело умеренным, причем частично это было связано, видимо, с дивидендным фактором, учитывая...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:08
Ожидаем консолидации рынка рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"Сегодня Минфин планирует размещение самых длинных ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме 20 млрд руб. Во вторник бумага торговалась с доходностью 7,42% - 7,49% годовых. Ожидаем, что ведомство будет стремиться разместить выпуск без премии к вторичному рынку поскольку годовой план...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 10:53
Нефть нуждается в дополнительном фундаментальном триггере - AMarkets
"Котировки нефти явно нуждаются в дополнительном фундаментальном триггере. Стоит отметить, что с этой задачей вполне могут справиться данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.