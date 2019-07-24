Минфину придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах ОФЗ - Уралсиб

"Инвесторам будут предложены двадцатилетние ОФЗ 26230 на 20 млрд руб. Это будет второй аукцион по выпуску. Его дебютное размещение на 20 млрд руб. состоялось в середине июня, когда при ажиотажном спросе в размере 71 млрд руб. был продан весь заявленный объем с доходностью 7,7% годовых. При дебюте премия новой бумаги к пятнадцатилетним ОФЗ составила всего 5 б.п., что мы посчитали недостаточным за плюс пять лет дюрации, однако эйфория на рублевом рынке позволила Минфину успешно провести аукцион. Несмотря на то, что инвесторы ждут понижения ключевой ставки в эту пятницу, выбор столь длинного и неликвидного выпуска нас немного удивил. На вторичном рынке мы не наблюдаем продолжения ралли в ОФЗ уже какое-то время. Так что сегодня Минфину, видимо, все же придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах, если ведомство намерено максимально доразместить этот выпуск. Вчера инвесторы пытались продавать ОФЗ 26230 в меру их ликвидности, выпуск упал в цене на 0,6 п.п. от номинала, а его доходность выросла на 5 б.п. до 7,49% годовых", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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