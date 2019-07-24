Российская валюта пытается сопротивляться активно растущему на мировом рынке доллару - БКС

Во вторник на мировом валютном рынке продолжился рост доллара к большинству валют, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Инвесторы отыгрывают снижение ожиданий относительно резкого смягчения ДКП, вызванное сильными экономическими данными последних недель и комментариями чиновников ФРС в прошлую пятницу.

Большинство валют EM продемонстрировали вчера негативную динамику, рубль не стал исключением. Однако темпы ослабления российской валюты были одними из самых медленных по релевантной группе, констатирует эксперт. Сказалось восстановление нефтяных котировок. Кроме того, начинает усиливаться поддержка со стороны долгового рынка, в преддверии заседания ЦБ по ставке в пятницу, а также со стороны налогового периода по мере приближения его пика.

"Пара USD/RUB пробует закрепиться выше отметки 63 и 50-й скользящей средней на 4-х часовом таймфрейме. Ускорение доллара после пробоя данной преграды удалось погасить, однако закрытие торгов прошло над скользящей средней. Пока пара находится в краткосрочном восходящем канале, риски роста доллара в направлении 63,7 сохраняются. Индекс доллара поднялся на месячные максимумы, а курс евро в паре с "американцем" опустился до минимумов с конца мая. Стоит отметить, что несмотря на активные разговоры о смягчении, индекс доллара остается выше 200-й скользящей, которой удается отбивать атаки медведей уже больше года. Кроме рубля, вчера снижались и другие валюты, имеющие привязку к нефти: канадский доллар и норвежская крона. Поэтому, на мой взгляд, о серьезной слабости рубля говорить не приходится. Индекс RGBI вчера обновил максимумы за 15 месяцев в ожидании снижения ставки ЦБ в пятницу. В рамках сегодняшних аукционов Минфина есть шанс увидеть возвращение значительного спроса нерезидентов. Это может подстегнуть рубль", - резюмирует Сергей Гайворонский.