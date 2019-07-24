Нефть нуждается в дополнительном фундаментальном триггере - AMarkets

"Котировки нефти явно нуждаются в дополнительном фундаментальном триггере. Стоит отметить, что с этой задачей вполне могут справиться данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 11 млн баррелей, подтверждая гипотезу, что еще не все нефтедобывающие платформы оправились от последствий тропического шторма в Мексиканском заливе. Поскольку отчет от API положительно отразился на стоимости углеводородов, есть высокая вероятность того, что к такому же эффекту приведет и официальная статистика от Минэнерго США. Согласно прогнозу, Администрация энергетической информации сообщит о сокращение запасов сырой нефти на 4,4 млн баррелей, снижении запасов бензина на 1,1 млн баррелей, а также росте запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Если рыночные ожидания оправдаются, нефть марки Brent получит отличный повод закрепиться выше $65 за баррель. На стороне покупателей нефти и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил в интервью телеканалу CBS, что США на прошлой неделе могли сбить не один, а два иранских беспилотника. Если учесть, что власти Ирана все еще удерживают британский танкер, события на Ближнем Востоке начинают походить на "бомбу", способную в любой момент отправить котировки нефти к новым локальным максимумам", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.