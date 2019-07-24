В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль чуть выше отметки 63 - Промсвязьбанк

"Последние три торговые сессии на глобальном валютном рынке отмечены умеренным укрепление американского доллара против большинства конкурентов. Данная тенденция находит отражение и в динамике рубля – пара доллар/рубль забиралась вчера в район 63,20-63,30 – при этом, если сравнить темпы ослабления российской валюты с другими валютами EM, рубль выглядит более крепким. Так, за последние три торговых дня рубль потерял против доллара около 0,6%, в то время как снижение бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда, турецкой лиры составило 0,6-1,8%. Из внутренних историй отметим приближение пика налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн руб. Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль чуть выше отметки 63", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.