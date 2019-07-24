В среду наиболее вероятно возвращение пары USD/RUB в диапазон 62.8-63.0 - Росбанк

"Несмотря на приближающиеся налоговые выплаты, российский рубль оказался под давлением общего тренда на укрепление доллара. Вчера все ключевые валюты развивающихся стран зафиксировали потери на 0.5/0.9%. Рубль оказался самым стойким, потеряв лишь 0.1% против доллара (USD/RUB 63.2), при этом укрепив позиции против евро (EUR/RUB 70.5, -0.4%). Сегодня в отсутствие важной статистки и новостей продолжающийся спрос экспортеров на рубли имеет все шансы нормализовать ситуацию и вернуть пару USD/RUB в диапазон 62.8-63.0. При этом пара EUR/RUB может продолжить укрепление к диапазону 70.2-70.5 не только под влиянием налогового периода, но и перед заседанием ЕЦБ, от которого рынок ожидает дополнительной мягкости", - прогнозируют аналитики Росбанка.