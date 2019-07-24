Вторичный рынок не отреагировал ажиотажем на ощутимое снижение объемов размещения ОФЗ со второй половины июня - Росбанк

"Ожидаемое решение Минфина выставить на сегодняшние первичные аукционы 20 млрд руб. наиболее длинной 20-летней серии 26230 не стало сюрпризом для участников рынка. Доходности большинства выпусков вдоль кривой ОФЗ вчера продолжили движение вниз (от -1 бп до -3 бп), за исключением самой аукционной бумаги (+3 бп). Интересно заметить, что со второй половины июня объемы размещения новых гособлигаций ощутимо снизились, - но на вторичном рынке это пока не вызвало явного ажиотажа. Более того, сократилось количество эпизодов, когда доходности стремительно падают за короткие промежутки времени. Остается признать, что потоки на покупку / продажу со стороны нерезидентов остаются основным драйвером для рынка. И даже второе за 2 месяца снижение ключевой ставки ЦБ на 25 бп (ожидается в ближайшую пятницу) - сравнительно менее значимый фактор", - указывают эксперты Росбанка.