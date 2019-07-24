Ждать сильного роста фондовых индексов пока еще не приходится - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от увеличения мировой склонности к риску и могут подняться еще немного выше. Ждать сильного роста, однако, все еще не приходится - индексы РФ остаются под давлением важных сопротивлений и, вероятно, будут готовы вернуться к более уверенному повышению лишь в случае серьезного ралли на нефтяных и мировых фондовых площадках", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.