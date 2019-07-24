Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут продолжить плавное повышение

Москва. 24 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут продолжить плавное повышение, наметившееся накануне, на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник благодаря целому ряду положительных факторов. Инвесторы воодушевлены сильными квартальными показателями крупнейших компаний США и новостью о возобновлении торговых переговоров с Китаем, а также повышением лимита госдолга США. Кроме того, рынок поддерживали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Во вторник стало известно, что правительству США удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

В свою очередь газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который провел встречу с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду на новости о возобновлении очных переговоров представителей США и Китая по торговому соглашению.

Цены на нефть умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей. На этом фоне сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,19% - до $63,95 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 0,9% и составляла на закрытие $63,83 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 32,34 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,32 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 617,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+0,74%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,5%) и "РЖД-001P-12R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГК ПИК БО-ПО1" (-0,16%), "РЖД-001P-02R" (-0,11%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-108R объемом 10 млрд рублей со сроком обращения один год на сумму 4,27 млрд рублей. Дата начала размещения ценных бумаг - 15 июля. Первоначально номинальный объем выпуска был утвержден на уровне 5 млрд рублей, но впоследствии был увеличен вдвое. По впуску предусмотрен один купонный период, ставка купона - 0,01%. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, размер которого зависит от динамики пары "доллар/рубль". Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Сэтл групп" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды сроком обращения 3,5 года прошел 15 июля. В процессе премаркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Спрос по итогам сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

ООО "Арагон" (Новосибирск) 23 июля полностью разместило облигации серии БО-П02 объемом 300 млн рублей. Облигации сроком обращения 10 лет размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставки 5-20-го купонов будут зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения около 1,5 лет на уровне 8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Сбор заявок прошел 23 июля. Техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля. Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 10-го купона облигаций серии А31 в размере 0,05% годовых. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 7,8% годовых, по облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена оферта с исполнением 5 августа. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 18-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,7% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 8,15% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

ООО "Регион-инвест" допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01, не выплатив 5 млн рублей. Денежные средства ООО "Регион-инвест" арестованы на основании постановления от 5 июня межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам управления Федеральной службы судебных приставов по Москве о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства. Кредитор компании - Национальный банк "Траст" - подал заявление в суд о признании ООО "Регион-инвест" несостоятельным (банкротом). Ранее эмитент допустил техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии БО-02. Компания в июле 2015 года разместила бонды БО-01 на 5 млрд рублей. Семилетние облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 8-го купона - 7,85% годовых, 9-го купона - 7,6% годовых. В даты окончания купонных периодов по выпуску выплачивается 0,1% от номинальной стоимости, а оставшаяся часть при погашении.