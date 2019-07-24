Ждем продолжения отскока рынка акций - Алор Брокер

"Во вторник после многодневного падения российский рынок акций все-таки сумел отскочить. Правда отскок получился не очень существенным, что навевает на мысли о необходимости его продолжения. Индекс МосБиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, и многие трейдеры могут расценить это как ложный пробой, усиля покупки. Однако мы не советуем настраиваться на длительный и сильный рост, вероятность возобновления снижения велика. Но сегодня больше шансов на продолжение отскока. После нашего закрытия американские индексы выросли, в "плюсе" и фьючерсы на них сегодня с утра. Оптимизм внушают позитивные сдвиги в переговорном процессе между США и Китаем по торговым спорам: высокопоставленная делегация США собралась отправиться в Китай. Эта новость вызвала и подъем нефтяных котировок, которые вчера вечером перешагнули отметку 64 доллара за баррель. К закрытию глобальных рынков на нефтяной рынок пришел и еще один позитив: Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в стране почти на 11 млн баррелей. Впрочем, сегодня с утра нефть не спешит продолжить подъем. Если статистика от Минэнерго США подтвердит прогноз о сильном сокращении запасов, котировки "черного золота" вполне могут перешагнуть 65-долларовый рубеж. На таком фоне мы ждем открытия рынка ростом на 0,3-0,4%", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Уралкалий, Банк ВТБ