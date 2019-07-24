В среду возможно небольшое укрепление российской валюты к доллару - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом закрылся во вторник выше отметки 63. Во многом это связано с уходом пары евро-доллар ниже уровня 1,12. Причем и сегодня с утра доллар не хочет слабеть, несмотря на намечающийся очередной прогресс в американо-китайском споре. Частично сегодня российскую валюту поддержит приближение пика налогового периода, но не исключено, что крупные плательщики уже аккумулировали необходимый запас рублей для этих выплат. В любом случае до пятницы рубль вряд ли сильно снизится, а что касается среды, то более вероятным видится небольшое, в пределах 0,2-0,4%, укрепление российской валюты к доллару", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз