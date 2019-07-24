24 июля 2019 года 09:51
Утренние прогнозы: продолжение отскока
В среду аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов в России.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" немного смягчились после появления сообщений о планируемой поездке представителей США в Китай в начале следующей недели в целях возобновления торговых переговоров. Вместе с тем перспективы "торгового перемирия" и решение вопроса с потолком госдолга дали основания для укрепления доллара США на мировом валютном рынке, что снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник после многодневного падения российский рынок акций все-таки сумел отскочить. Правда отскок получился не очень существенным, что навевает на мысли о необходимости его продолжения. Индекс МосБиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, и многие трейдеры могут расценить это как ложный пробой, усиля покупки. Однако мы не советуем настраиваться на длительный и сильный рост, вероятность возобновления снижения велика. Но сегодня больше шансов на продолжение отскока. После нашего закрытия американские индексы выросли, в "плюсе" и фьючерсы на них сегодня с утра. Оптимизм внушают позитивные сдвиги в переговорном процессе между США и Китаем по торговым спорам: высокопоставленная делегация США собралась отправиться в Китай. Эта новость вызвала и подъем нефтяных котировок, которые вчера вечером перешагнули отметку 64 доллара за баррель. К закрытию глобальных рынков на нефтяной рынок пришел и еще один позитив: Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в стране почти на 11 млн баррелей. Впрочем, сегодня с утра нефть не спешит продолжить подъем. Если статистика от Минэнерго США подтвердит прогноз о сильном сокращении запасов, котировки "черного золота" вполне могут перешагнуть 65-долларовый рубеж. На таком фоне мы ждем открытия рынка ростом на 0,3-0,4%".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках, на наш взгляд, может позволить индексу МосБиржи удержаться выше отметки в 2700 пунктов, как следствие, сегодня ожидаем консолидации рынка в нижней половине диапазона 2700-2750 пунктов. Отметим, что в конце июля-начале августа состоится перечисление последних дивидендных платежей на счет держателей акций, часть из которых может быть реинвестирована, что может оказать локальную поддержку российским бумагам".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть получает дополнительную поддержку для роста, азиатские рынки ждут переговоров США и Китая. От ЕЦБ ожидают снижения ставки, что усилит поток европейских денег в рискованные активы. Соответственно, в начале торгов отечественный рынок акций будет расти, а рубль способен продолжить усиливать свои позиции против евро".
ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед открытием российского рынка в среду формируется умеренно позитивный внешний фон. Индекс МосБиржи нашел локальную поддержку, от которой способен продолжить рост".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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