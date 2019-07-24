Рост на рынках

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник благодаря целому ряду положительных факторов.

Инвесторы воодушевлены сильными квартальными показателями крупнейших компаний США и новостью о возобновлении торговых переговоров с Китаем, а также повышением лимита госдолга США.

Кроме того, рынок поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе.

Как сообщалось накануне, американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

По словам основателя консалтинговой компании Vandana Insights Ванданы Хари, никто не ожидает немедленного прорыва на переговорах, однако в целом эта новость позитивна для рынка.

Также во вторник стало известно, что правительству США удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

В совокупности положительные факторы нивелировали эффект от худших, чем ожидалось, статданных по рынку недвижимости. Как сообщалось, продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали лишь незначительное сокращение продаж, до 5,32 млн в годовом исчислении.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение низких ставок по ипотеке и рекордно низкую безработицу, резкого подъема рынка недвижимости не наблюдается, во многом из-за нехватки доступного жилья.

Котировки акций Coca-Cola выросли по итогам торгов на 6,1%, рекордными темпами за четыре года, и завершили сессию на максимальных отметках в истории. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2019 года, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Ценные бумаги United Technologies Corp. (UTC) подорожали на 1,5% после того, как американский инжиниринговый концерн отчитался о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли за второй квартал и улучшил годовой прогноз скорректированной прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне снизилась до $1,9 млрд по сравнению с $2 млрд за аналогичный период 2018 года. Между тем скорректированная прибыль увеличилась на 12% и составила $2,20 в расчете на акцию по сравнению с ожидавшимися $2,05 в расчете на акцию. Квартальная выручка повысилась на 18% - до $19,6 млрд.

UTC повысила прогноз скорректированной прибыли на 2019 год до $7,90-8,05 на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $7,80-8 на акцию.

Капитализация Apple выросла на 0,8% на сообщениях, что компания ведет переговоры с Intel о покупке ее подразделения по производству микрочипов, используемых в модемах мобильных устройств.

Сильная квартальная отчетность обуславливает рост акций фармкомпании Biogen и производителя игрушек Hasbro на 4,9% и 10% соответственно.

Цена акций Harley-Davidson Inc., снижавшаяся большую часть сессии, в итоге повысилась на 6,4%, хотя производитель мотоциклов понизил прогноз поставок на текущий год и зафиксировал падение мировых продаж во втором квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average 23 июля увеличился на 177,29 пункта (0,65%) и составил 27349,19 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 20,44 пункта (0,68%) - до 3005,47 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 47,27 пункта (0,58%) и составил 8251,4 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду на новости о возобновлении очных переговоров представителей США и Китая по торговому соглашению.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,4%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%,.

Южнокорейский индикатор Kospi упал на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%.

Как стало известно во вторник из сообщений американских и китайских СМИ, глава американского Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин на новый раунд торговых переговоров. Представители двух стран не встречались лично с конца мая.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei Technologies, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

"Есть оптимизм в отношении того, что эта встреча станет поворотным моментом на пути к окончательному соглашению, - говорит аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Инвесторы хотят видеть обещания структурных реформ со стороны Китая и отмену американских пошлин на китайские товары, а также смягчение позиции по Huawei".

Акции японских производителей электроники Screen Holdings и Sony Corp. в ходе торгов дорожают на 2,6% и 1,8% соответственно.

Котировки акций японского оператора связи SoftBank увеличиваются на 1% на слухах о том, что Dish Network согласилась прибрести активы в США на сумму $5 млрд у компаний T-Mobile и Sprint, что может стать важным фактором для получения регуляторного одобрения на их слияние. SoftBank является мажоритарным акционером Sprint.

Ценные бумаги производителей компонентов для мобильных устройств Sunny Optical и AAC Technologies растут в цене на 2,9% и 0,1% соответственно, китайского автопроизводителя Geely Automobile - на 3,15%.

Стоимость бумаг южнокорейского производителя экранов LG Display опускается на 3,2% на новости о большем, чем ожидалось, квартальном убытке.

Нефтедобывающие компании демонстрируют рост на фоне восстановления цен на нефть. Японская Inpex увеличила капитализацию на 1,8%, австралийская Beach Energy - на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК подорожали на $0,17 (0,27%) - до $64 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,57 (0,9%) и составляла на закрытие $63,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,32%) - до $56,95 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,55 (0,98%), до $56,77 за баррель.

Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

По словам основателя консалтинговой компании Vandana Insights Ванданы Хари, возобновление переговоров является хорошей новостью, однако никто не ожидает немедленного прорыва на переговорах, поэтому опасения по поводу ухудшения американо-китайских отношений и их влияния на рост мировой экономики и спрос на нефть сохраняются.