Индекс РТС может подрасти - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" немного смягчились после появления сообщений о планируемой поездке представителей США в Китай в начале следующей недели в целях возобновления торговых переговоров. Вместе с тем перспективы "торгового перемирия" и решение вопроса с потолком госдолга дали основания для укрепления доллара США на мировом валютном рынке, что снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно возвращение к уровню 63 по паре доллар-рубль, достаточных оснований для сильных движений пока не наблюдается", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз