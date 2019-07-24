Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках может позволить индексу МосБиржи удержаться выше 2700 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций завершил торги вторника ростом на 0,6% по индексу МосБиржи. Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках, на наш взгляд, может позволить индексу удержаться выше отметки в 2700 пунктов, как следствие, сегодня ожидаем консолидации рынка в нижней половине диапазона 2700-2750 пунктов. Отметим, что в конце июля-начале августа состоится перечисление последних дивидендных платежей на счет держателей акций, часть из которых может быть реинвестирована, что может оказать локальную поддержку российским бумагам", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.