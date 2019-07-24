Продолжающийся рост запасов бензина в США ограничивает подъем цен на нефть- Промсвязьбанк

"Нефть пытается обосноваться в диапазоне 64-66 долл./барр. Поддержка пришла от статистики по запасам (API), как и ожидалось: запасы сырой нефти сократились на 11 млн барр. Однако продолжающийся рост запасов бензина вопреки автомобильному сезону (на 4,4 млн барр.) говорит о слабости спроса и ограничивает подъем цен на нефть. Дистилляты выросли на 1,4 млн барр. Сегодня выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Консенсус предполагает снижение запасов бензина в том числе. Если данные окажутся на уровне или лучше консенсуса, это поспособствует закреплению нефти в диапазоне 64-66 долл./барр." - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.