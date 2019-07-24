Индекс МосБиржи нашел локальную поддержку - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка в среду формируется умеренно позитивный внешний фон. На мировые площадки вернулся оптимизм в ходе вчерашнего дня. В первую очередь это связано с возвращением США и Китая к полноценным переговорам вместо телефонных обсуждений, как это происходило в последние недели. Делегация из Вашингтона прибудет в Китай в понедельник. Кудлоу сообщил, что предварительно Пекин согласился увеличить объемы покупок сельхозпродукции, что является положительным сигналом и отражает готовность страны к дальнейшему обсуждению. Дополнительной поддержкой для индексов выступает договоренность Трампа и парламента по вопросу потолка госдолга на два ближайших года. В течение этого времени технического дефолта не будет. Корпоративные отчеты ведущих компаний США за 2 кв. 2019 также радуют, вчера достаточно сильные показатели представила Coca-Cola, прибыль которой выросла на 16% к прошлому году. Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к отчетам Apple и Facebook. В случае положительных результатов индексы США обновят исторические максимумы, хотя еще несколько дней назад угроза продолжения коррекции была довольно высокой. Риск замедления экономического роста остается на повестке - МВФ ухудшил оценку мирового роста в 2019 до 3,2% с 3,3% ранее. Сегодня будет очень важно оценить динамику запасов от Минэнерго США. Рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, терял позиции к доллару. Минфин сегодня на аукционе предложит один выпуск на 20 млрд рублей с погашением в 2039 году. Премия к рынку вряд ли будет интересной, поэтому весь выпуск разместить, вероятно, не получится. Индекс МосБиржи нашел локальную поддержку, от которой способен продолжить рост", - отмечают в ИФК "Солид".