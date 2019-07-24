.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Goldman Sach возобновил анализ РусАла с рекомендацией "покупать" для его акций
.
ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
ВВП РФ в 2019 году предсказали рост ниже 1%
Первый прогноз авторства крупных российских аналитических институтов, предсказывающих рост ВВП РФ в 2019 году на уровне ниже 1%, опубликован: популярная неофициальная тема для обсуждения в околоправительственных кругах получила "бумажную"...
 
Банки восприняли новые правила о госрегулировании эквайринга со скепсисом
Госдума одобрила законопроект, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он предусматривает два важных для финансового сектора нововведения: возможность для ЦБ устанавливать максимальную ставку за эквайринг и право исключать...
 
Банки запустили новую технологию выдачи товарных ссуд
Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор,...
 
24 июля 2019 года 09:00

Goldman Sach возобновил анализ РусАла с рекомендацией "покупать" для его акций

Goldman Sach возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUAL), сообщает агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость акций производителя алюминия, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 4,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Текущая стоимость акций "РусАла" составляет порядка 3,48 гонконгского доллара за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    РУСАЛ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2019 года 16:00
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Polymetal до "держать" в связи с низким потенциалом роста
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста их котировок с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестбанка.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:36
ИСПРАВЛЕНО: Макроданные разочаровывают - ожидания QE повышаются - "БКС Глобал Маркетс"
(в заголовке и втором абзаце исправлено название инвестбанка: не Альфа-банк, а "БКС Глобал Маркетс") Ожидания нового раунда смягчения денежно-кредитной политики (QE) мировыми центробанками на фоне слабых макроэкономических данных растут, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Инвесторы...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:14
Преобладающим на российском рынке акций в краткосрочном периоде остается пессимистичный настрой - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине дня среды не показывали уверенного движения, оставаясь ниже сопротивлений 2700 и 1350 пунктов соответственно. Индикаторы однако также удерживаются чуть выше достигнутых на этой неделе минимумов (2684 и 1338 пунктов), что говорит о некоторой нерешительности...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:41
Рубль возобновил рост, переписав многомесячный максимум к евро - БКС
"Рубль еще в конце предыдущей сессии возобновил активный рост, выйдя в умеренный плюс к бивалютной корзине. Сегодня данная динамика продолжилась, в результате рубль обновил полуторалетний максимум по отношению к евро. Внешний фон для российской валюты в среду складывается неоднозначным. Нефтяные...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:14
У Банка России все больше причин для более решительных снижений ставки - ФК FxPro
"Ослабление единой валюты на мировом рынке отправило EUR/RUB ниже 70.50, значимого уровня поддержки предыдущих месяцев, запустив процесс срабатывания стоп-ордеров по паре, - указывают аналитики FxPro. - В первые часы торгов в среду EUR/RUB теряет 18 копеек и опускается до 70.27 - минамальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:45
Избрание Бориса Джонсона сулит высокую волатильность британских активов - Julius Baer
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:20
Альфа-банк оценил операционные результаты Polymetal за 2К19 позитивно
"Компания Polymetal (POLY: LN; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила операционные результаты за 2К19. Выручка выросла на 8% к/к благодаря росту продаж золота на фоне высоких объемов производства. Кызыл вышел на полную мощность, и его вклад в производство золота за квартал составил 21%. Компания...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:52
Ужесточение условий кредитования поддерживает смягчение политики ЕЦБ - Julius Baer
"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:31
Рост на российском рынке акций в среду сохранится - Альфа-банк
"Рост на российском рынке акций сегодня должен продолжиться на фоне роста цен на нефть из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и угроз поставкам. Кроме того, существует некоторый прогресс и в области торговых переговоров; как сообщает агентство Bloomberg, торговый представитель США...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:10
Рубль отыгрывает динамику Forex, укрепляясь в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре EUR/USD. Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учётом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:55
Минфину придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах ОФЗ - Уралсиб
"Инвесторам будут предложены двадцатилетние ОФЗ 26230 на 20 млрд руб. Это будет второй аукцион по выпуску. Его дебютное размещение на 20 млрд руб. состоялось в середине июня, когда при ажиотажном спросе в размере 71 млрд руб. был продан весь заявленный объем с доходностью 7,7% годовых. При дебюте...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:55
Рынок акций РФ после утреннего роста ушел в минус, индекс МосБиржи не удержал отметку 2700п
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ, открывшись небольшим ростом цен большинства blue chips, спустя час торгов ушел в минус на фоне наметившейся новой волны снижения на мировых рынках капитала; индекс МосБиржи не удержал психологически важную отметку 2700 пунктов.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:40
Российская валюта пытается сопротивляться активно растущему на мировом рынке доллару - БКС
Во вторник на мировом валютном рынке продолжился рост доллара к большинству валют, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Инвесторы отыгрывают снижение ожиданий относительно резкого смягчения ДКП, вызванное сильными экономическими данными последних недель и...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:15
Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ
"Резкое укрепление доллара на мировом рынке (почти +0,5% по индексу DXY) не оставило шанса и ЕМ валютам, которые показали полномасштабное снижение в пределах 0,05-0,9%. Снижение рубля на 0,11% выглядело умеренным, причем частично это было связано, видимо, с дивидендным фактором, учитывая...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:08
Ожидаем консолидации рынка рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"Сегодня Минфин планирует размещение самых длинных ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме 20 млрд руб. Во вторник бумага торговалась с доходностью 7,42% - 7,49% годовых. Ожидаем, что ведомство будет стремиться разместить выпуск без премии к вторичному рынку поскольку годовой план...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.