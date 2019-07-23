Рынку акций РФ удалось закрыться во вторник выше 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 23 июля. Российский рынок акций смог закрыться во вторник выше психологически важной отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи, отыграв тем самым потери предыдущего дня, благодаря растущим мировым фондовым площадкам.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2701,06 пункта (+0,63%), индекс РТС - 1345,48 пункта (+0,32%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 2,4%.

В частности, подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%, "префы" выросли в цене на 0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,02%).

Вместе с тем снизились в цене по итогам дня бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Мосбиржи" (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивная динамика российских акций во вторник была связана, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Так, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли 23 июля, следуя за динамикой американского рынка. Поддержку рынкам оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник благодаря сильной квартальной отчетности крупных компаний. Среди компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию, и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets. Также рынок поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Кроме того, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. По мнению экспертов, ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики, но может сигнализировать о готовности принять дополнительные стимулирующие меры. Европейские фондовые площадки уверенно растут в пределах 0,5-1,6% (максимальное повышение показывает немецкий DAX).

Вместе с тем нефтяной рынок плавно снижается в ходе торгов во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда. При этом геополитические риски на Ближнем Востоке отошли на второй план. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,25% - до $63,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,11% - до $56,16 за баррель. Во вторник был опубликован обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания экономического роста в 2019 году были понижены до 3,2% с апрельских 3,3%. Замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на спросе на нефть, приведя к большему, чем ожидалось, излишку на рынке.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, во вторник российский фондовый рынок смог скомпенсировать потери предыдущего дня, чему способствовал позитивный внешний фон. Основную поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли в среднем на 0,3%. При этом на рынке энергоносителей наблюдалось некоторое снижение, однако ближайший фьючерс на Brent удерживал позиции выше $63 за баррель. На этом фоне индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, преодолев отметку 2700 пунктов. Закрепление индекса МосБиржи выше данного уровня может стимулировать дальнейшие покупки при сохранении позитивного внешнего фона. Лидерами роста сегодня выступили акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО", рост которых превысил 2%. Хуже рынка смотрелись бумаги "Уралкалия", скорректировавшиеся после двух дней уверенного роста.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вторника удержались на положительной территории благодаря позитивному внешнему фону, но не показывали уверенного роста. Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов. С фундаментальной точки зрения поддержку рынку во вторник оказывали ожидания продолжения торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также заключение сделки по повышению лимита госдолга и повышению госрасходов. Статистика при этом показала падение продаж домов на вторичном рынке США в июне на 1,7% (ожидалось снижение на 0,2%), что подтверждает курс ФРС на смягчение денежно-кредитной политики. Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Инвесторы ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором регулятор, вероятно, как минимум обозначит перспективы скорого смягчения политики или же пойдет на снижение ставок.

"Несмотря на то, что на мировых фондовых площадках настроения несколько улучшились, чему во многом способствовали ожидания стимулирующих мер со стороны крупнейших центробанков, а также надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, импульс к повышению не выглядит сильным и может в любой момент сойти на нет. Кроме того, нефтяные цены остаются под давлением, что предупреждает "быков" на рынке РФ об опасности", - полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон подарил российскому рынку передышку, обеспечив "быков" поводом для покупок. США объявили о возобновлении переговоров с Китаем на уровне министров, что позитивно влияет на рисковые активы. Из локальных историй можно выделить очередное соревнование по льготам на разработку месторождений. Президент одобрил мораторий на господдержку нефтяным компаниям, но поручил предоставить обоснование для предоставления льгот "Роснефти" на разработку Приобского месторождения. На этом фоне бумаги крупнейшей нефтедобывающей компании РФ дорожали в ходе торгов более чем на 2%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 34,13 млрд рублей (из них 8,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,6 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,4 млрд рублей - на "префы" "Сургутнефтегаза").

Кв вч

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