.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынку акций РФ удалось закрыться во вторник выше 2700п по индексу МосБиржи
.
ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
ВВП РФ в 2019 году предсказали рост ниже 1%
Первый прогноз авторства крупных российских аналитических институтов, предсказывающих рост ВВП РФ в 2019 году на уровне ниже 1%, опубликован: популярная неофициальная тема для обсуждения в околоправительственных кругах получила "бумажную"...
 
Банки восприняли новые правила о госрегулировании эквайринга со скепсисом
Госдума одобрила законопроект, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он предусматривает два важных для финансового сектора нововведения: возможность для ЦБ устанавливать максимальную ставку за эквайринг и право исключать...
 
Банки запустили новую технологию выдачи товарных ссуд
Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор,...
 
23 июля 2019 года 19:40

Рынку акций РФ удалось закрыться во вторник выше 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 23 июля. Российский рынок акций смог закрыться во вторник выше психологически важной отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи, отыграв тем самым потери предыдущего дня, благодаря растущим мировым фондовым площадкам.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2701,06 пункта (+0,63%), индекс РТС - 1345,48 пункта (+0,32%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 2,4%.

В частности, подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%, "префы" выросли в цене на 0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,02%).

Вместе с тем снизились в цене по итогам дня бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Мосбиржи" (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивная динамика российских акций во вторник была связана, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Так, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли 23 июля, следуя за динамикой американского рынка. Поддержку рынкам оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник благодаря сильной квартальной отчетности крупных компаний. Среди компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию, и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets. Также рынок поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Кроме того, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. По мнению экспертов, ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики, но может сигнализировать о готовности принять дополнительные стимулирующие меры. Европейские фондовые площадки уверенно растут в пределах 0,5-1,6% (максимальное повышение показывает немецкий DAX).

Вместе с тем нефтяной рынок плавно снижается в ходе торгов во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда. При этом геополитические риски на Ближнем Востоке отошли на второй план. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,25% - до $63,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,11% - до $56,16 за баррель. Во вторник был опубликован обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания экономического роста в 2019 году были понижены до 3,2% с апрельских 3,3%. Замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на спросе на нефть, приведя к большему, чем ожидалось, излишку на рынке.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, во вторник российский фондовый рынок смог скомпенсировать потери предыдущего дня, чему способствовал позитивный внешний фон. Основную поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли в среднем на 0,3%. При этом на рынке энергоносителей наблюдалось некоторое снижение, однако ближайший фьючерс на Brent удерживал позиции выше $63 за баррель. На этом фоне индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, преодолев отметку 2700 пунктов. Закрепление индекса МосБиржи выше данного уровня может стимулировать дальнейшие покупки при сохранении позитивного внешнего фона. Лидерами роста сегодня выступили акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО", рост которых превысил 2%. Хуже рынка смотрелись бумаги "Уралкалия", скорректировавшиеся после двух дней уверенного роста.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вторника удержались на положительной территории благодаря позитивному внешнему фону, но не показывали уверенного роста. Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов. С фундаментальной точки зрения поддержку рынку во вторник оказывали ожидания продолжения торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, а также заключение сделки по повышению лимита госдолга и повышению госрасходов. Статистика при этом показала падение продаж домов на вторичном рынке США в июне на 1,7% (ожидалось снижение на 0,2%), что подтверждает курс ФРС на смягчение денежно-кредитной политики. Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Инвесторы ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором регулятор, вероятно, как минимум обозначит перспективы скорого смягчения политики или же пойдет на снижение ставок.

"Несмотря на то, что на мировых фондовых площадках настроения несколько улучшились, чему во многом способствовали ожидания стимулирующих мер со стороны крупнейших центробанков, а также надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, импульс к повышению не выглядит сильным и может в любой момент сойти на нет. Кроме того, нефтяные цены остаются под давлением, что предупреждает "быков" на рынке РФ об опасности", - полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон подарил российскому рынку передышку, обеспечив "быков" поводом для покупок. США объявили о возобновлении переговоров с Китаем на уровне министров, что позитивно влияет на рисковые активы. Из локальных историй можно выделить очередное соревнование по льготам на разработку месторождений. Президент одобрил мораторий на господдержку нефтяным компаниям, но поручил предоставить обоснование для предоставления льгот "Роснефти" на разработку Приобского месторождения. На этом фоне бумаги крупнейшей нефтедобывающей компании РФ дорожали в ходе торгов более чем на 2%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 34,13 млрд рублей (из них 8,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,6 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,4 млрд рублей - на "префы" "Сургутнефтегаза").

Кв вч

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MGNT, MOEX, MTLR, MTSS, NVTK, PLZL, PSKB, RASP, ROSN, RSTI, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, URKA, VTBR, YNDX

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2019 года 16:00
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Polymetal до "держать" в связи с низким потенциалом роста
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста их котировок с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестбанка.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:36
ИСПРАВЛЕНО: Макроданные разочаровывают - ожидания QE повышаются - "БКС Глобал Маркетс"
(в заголовке и втором абзаце исправлено название инвестбанка: не Альфа-банк, а "БКС Глобал Маркетс") Ожидания нового раунда смягчения денежно-кредитной политики (QE) мировыми центробанками на фоне слабых макроэкономических данных растут, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Инвесторы...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 15:14
Преобладающим на российском рынке акций в краткосрочном периоде остается пессимистичный настрой - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине дня среды не показывали уверенного движения, оставаясь ниже сопротивлений 2700 и 1350 пунктов соответственно. Индикаторы однако также удерживаются чуть выше достигнутых на этой неделе минимумов (2684 и 1338 пунктов), что говорит о некоторой нерешительности...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:41
Рубль возобновил рост, переписав многомесячный максимум к евро - БКС
"Рубль еще в конце предыдущей сессии возобновил активный рост, выйдя в умеренный плюс к бивалютной корзине. Сегодня данная динамика продолжилась, в результате рубль обновил полуторалетний максимум по отношению к евро. Внешний фон для российской валюты в среду складывается неоднозначным. Нефтяные...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 14:14
У Банка России все больше причин для более решительных снижений ставки - ФК FxPro
"Ослабление единой валюты на мировом рынке отправило EUR/RUB ниже 70.50, значимого уровня поддержки предыдущих месяцев, запустив процесс срабатывания стоп-ордеров по паре, - указывают аналитики FxPro. - В первые часы торгов в среду EUR/RUB теряет 18 копеек и опускается до 70.27 - минамальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:45
Избрание Бориса Джонсона сулит высокую волатильность британских активов - Julius Baer
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 13:20
Альфа-банк оценил операционные результаты Polymetal за 2К19 позитивно
"Компания Polymetal (POLY: LN; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила операционные результаты за 2К19. Выручка выросла на 8% к/к благодаря росту продаж золота на фоне высоких объемов производства. Кызыл вышел на полную мощность, и его вклад в производство золота за квартал составил 21%. Компания...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:52
Ужесточение условий кредитования поддерживает смягчение политики ЕЦБ - Julius Baer
"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:31
Рост на российском рынке акций в среду сохранится - Альфа-банк
"Рост на российском рынке акций сегодня должен продолжиться на фоне роста цен на нефть из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и угроз поставкам. Кроме того, существует некоторый прогресс и в области торговых переговоров; как сообщает агентство Bloomberg, торговый представитель США...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 12:10
Рубль отыгрывает динамику Forex, укрепляясь в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре EUR/USD. Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учётом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:55
Минфину придется предоставить премию, которую он отказывался давать на последних аукционах ОФЗ - Уралсиб
"Инвесторам будут предложены двадцатилетние ОФЗ 26230 на 20 млрд руб. Это будет второй аукцион по выпуску. Его дебютное размещение на 20 млрд руб. состоялось в середине июня, когда при ажиотажном спросе в размере 71 млрд руб. был продан весь заявленный объем с доходностью 7,7% годовых. При дебюте...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:55
Рынок акций РФ после утреннего роста ушел в минус, индекс МосБиржи не удержал отметку 2700п
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ, открывшись небольшим ростом цен большинства blue chips, спустя час торгов ушел в минус на фоне наметившейся новой волны снижения на мировых рынках капитала; индекс МосБиржи не удержал психологически важную отметку 2700 пунктов.    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:40
Российская валюта пытается сопротивляться активно растущему на мировом рынке доллару - БКС
Во вторник на мировом валютном рынке продолжился рост доллара к большинству валют, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Инвесторы отыгрывают снижение ожиданий относительно резкого смягчения ДКП, вызванное сильными экономическими данными последних недель и...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:15
Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ
"Резкое укрепление доллара на мировом рынке (почти +0,5% по индексу DXY) не оставило шанса и ЕМ валютам, которые показали полномасштабное снижение в пределах 0,05-0,9%. Снижение рубля на 0,11% выглядело умеренным, причем частично это было связано, видимо, с дивидендным фактором, учитывая...    читать дальше
.
24 июля 2019 года 11:08
Ожидаем консолидации рынка рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"Сегодня Минфин планирует размещение самых длинных ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме 20 млрд руб. Во вторник бумага торговалась с доходностью 7,42% - 7,49% годовых. Ожидаем, что ведомство будет стремиться разместить выпуск без премии к вторичному рынку поскольку годовой план...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.