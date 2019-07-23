Цены евробондов РФ по преимуществу растут в ожидании заседания ФРС США

Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник растут; при этом более значимые темпы роста демонстрируют долгосрочные бумаги. Одно из немногих исключений составили еврооблигации с погашением в 2030 году, слегка понизившиеся по сравнению с предыдущим торговым днем. Американских казначейские обязательства (US Treasuries) также преимущественно снижаются на фоне укрепления доллара США на глобальном рынке, что привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 22 июля и составила 112,775% от номинала, доходность выросла на 0,1 базисного пункта к закрытию понедельника и составила 3,065% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 22 июля на 1 базисный пункт, составив 100,51% от номинала. Их доходность выросла на 0,67 базисного пункта, до 1,7742% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 0,57 базисного пункта, составив 129,08 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году поднялась по отношению к понедельнику на 16 базисных пунктов - до 122,68% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,35% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 10 базисных пунктов, до 118,33% от номинала (доходность уменьшилась на 0,6 пункта - до 4,346% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 107,31% от номинала, что соответствует доходности 3,54% годовых (снижение на 0,4 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта, до 107,52% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 16 базисных пунктов, подорожав до 112,58% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,46% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году увеличился на 3 пункта, до 104,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,64% годовых).

"Во вторник торги на рынке российских государственных еврооблигаций проходят в вялом режиме, часть выпусков находится в небольшом ценовом плюсе (в основном долгосрочные бумаги), часть - в столь же незначительном минусе. В основном это связано с отпускным периодом, а также отсутствием значимых и важных новостей. Ключевым фактором для рынков остается заседание ФРС США и вопрос снижения процентной ставки. Рынок в большинстве своем уверен в снижении, мнения расходятся только в том, на какую величину она будет снижена, на 25 б.п. или на 50 б.п. В этом заключается основная интрига для всех рынков, и пока других столь же важных для игроков данных нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.