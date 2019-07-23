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23 июля 2019 года 19:21

Рубль умеренно дешевеет к доллару и повышается к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 23 июля. Доллар умеренно растет, евро снижается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в обеих парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 63,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,56 руб./EUR1, подешевев на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,85 копейки - до 66,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и повышаться к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. В фокусе внимания трейдеров на этой неделе находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки преимущественно ожидают, что центральные банки по итогам предстоящих заседаний либо снизят ставки, либо сохранят аккомодационную политику.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, последние несколько сессий доллар укрепляется на глобальном рынке к большинству мировых валют и рубль не является исключением. "Рубль слабеет и сегодня и это показатель не слабости нацвалюты, а силы доллара. Ключевыми событиями для всех валютных рынков являются заседания мировых центробанков: в четверг - ЕЦБ, в пятницу - Банка России, на следующей неделе - ФРС США. Совокупность этих событий способна задать тон торгов на среднесрочный период, примерно на несколько недель. Пока же рынки ждут, консолидируясь вблизи текущих уровней", - отметил Поддубский.

Дополнительный импульс росту доллара на торгах вторника придало сообщение, что президенту США Дональду Трампу удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни, при этом без достижения договоренностей США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью.

"Доллар США укрепляется к корзине ключевых валют на фоне достижения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США договоренностей о приостановке действия потолка американского госдолга и увеличения расходов бюджета до 31 июля 2021 года. Таким образом, соглашение позволило окончательно избежать риска дефолта по обязательствам США, который и так был минимальным. 26 июля Палата представителей уходит на 6-недельные каникулы, поэтому обеим палатам Конгресса необходимо утвердить эту сделку до конца недели", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправятся в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Нефтяной рынок умеренно снижается в ходе торгов во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,25% - до $63,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,07% - до $56,18 за баррель.

Как сообщалось, во вторник вышел обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания роста глобального в 2019 году были понижены до 3,2% с апрельских 3,3%. Замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на спросе на нефть, приведя к большему, чем ожидалось, излишку на рынке.

Как следствие, геополитические риски на Ближнем Востоке отошли на второй план. Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер Stena Impero.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 июля на 15,14 копейки, до 63,129 руб./$1, и опустил курс евро на 1,96 копейки, до 70,635 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 18,22 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,1591 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 18,64 копейки и составил 63,1852 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 739,576 млн, из которых $731,825 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 7,751 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,98 копейки по отношению, до 70,6327 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 12,46 копейки и составил 70,6592 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,11 млн, из которых EUR133,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR235,936 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 23 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 737,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 16 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1,35 трлн рублей (при лимите 1,35 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 410,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по преимуществу снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 7,53% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 6 б.п. - до 7,83% и 7,9% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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