Мировые центробанки засасывает в "черную дыру" отрицательных ставок - ИК QBF

"Японская болезнь перманентного, почти двадцатилетнего QE приобретает невиданные формы. Вчера, выступая в МВФ, руководитель Банка Японии Харухико Курода заявил, что благодаря операциям количественного смягчения японская экономика находится в очень хорошем состоянии. Наверно, теперь "очень хорошим состоянием" считаются темпы роста 0.9%, годовая инфляция 0.6%, падение промышленных заказов на 38% за год и снижение розничных продаж на 0.5%. Можно сказать, Курода обозначил наступление новой реальности, где ставки отрицательные, темпы роста нулевые, инфляции нет, и центробанк постоянно поглощает всевозможные активы. Уже скоро в эту "черную дыру" засосет все основные центробанки: Банк Англии сегодня утром де-факто отказался от политики ужесточения, уже в этот четверг ЕЦБ может снизить ставки, потом это сделает ФРС. Как показывает японский опыт, перспектива одна - отрицательные ставки везде. В этих условиях, нужно всегда помнить, что в мире есть еще качественные активы с высокой доходностью - это акции Газпрома, Лукойла, Сургутнефтегаза и другие российские ценные бумаги", - отмечает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.