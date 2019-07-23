Торговая идея: купить акции "Северстали" - ITI Capital

ITI Capital открыл новую торговую идею по акциям "Северстали", говорится в обзоре ITI Capital.

Торговая идея - "покупка акций "Северстали": потенциал +15% до конца 2019 г. от цены открытия 1054,8 руб./акция

Привлекательность идеи:

1. "Северсталь" 19 июля опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2К19, в целом соответствующую ожиданиям аналитиков (EBITDA немного превысила прогноз рынка, а чистая прибыль оказалась ниже ожиданий). Чистый денежный поток "Северстали" (FCF) снизился (до $263 млн по сравнению с $389 млн в 1К19) в связи с ростом капиталовложений, при этом компания рекомендовала квартальные дивиденды, общий объем которых превысил 100% FCF.

У компании собственное производство железной руды, поэтому финансовые результаты меньше зависят от волатильности цен на сырье. Вертикально-интегрированная модель бизнеса позволяет поддерживать EBITDA маржу на высоком уровне (34,6% во 2К19, +2 пп кв/кв.). Несмотря на ожидаемое компанией замедление роста спроса на сталь в РФ во 2П19 после значительного увеличения в первой половине года, ценовая премия на внутреннем рынке сохраняется.

2. Компания стабильно платит хорошие дивиденды. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2К19 в размере 26,72 руб./акцию, что предполагает доходность около 2,5%. Планируемая дата закрытия реестра - 17 сентября 2019 г. Дивидендные выплаты до конца года (за 2 и 3 кварталы) могут обеспечить доходность 5-6%.

3. Компания рассматривает возможность продажи сортового завода в Балаково Абинскому электрометаллургическому заводу. Об этом сообщил менеджмент "Северстали" в ходе телефонной конференции по результатам 2К19. Сделка стоимостью $215 млн может быть закрыта в июле 2019 г., что улучшит показатели прибыли и денежного потока "Северстали" в 3К19.