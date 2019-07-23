Развернувшаяся вниз нефть сдерживает коррекционный рост рынка акций РФ, отскочил "Сургутнефтегаз"

Москва. 23 июля. Рынок акций РФ попытался во вторник утром скорректироваться вверх после затяжного снижения, но рост сдерживается развернувшейся вниз нефтью; тем не менее, удалось отскочить сильно просевшим за последние дни бумагам "Сургутнефтегаза".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2687,71 пункта (+0,13%), индекс РТС - 1341,85 пункта (+0,05%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,5%.

В частности, дорожают акции "Сургутнефтегаза" (+1,6%, "префы" выросли в цене на 0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%),

Вместе с тем снижаются в цене бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,4%), "Мосбиржи" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивное открытие торгов на российском рынке акций стало следствием улучшения ситуации на мировых рынках. Так, американские фондовые индексы выросли в понедельник в ожидании новой волны корпоративной отчетности. Акции Apple подорожали на 2,3% - до $207,22, что стало наилучшей динамикой среди компонентов Dow Jones Industrial Average, благодаря улучшению прогнозной цены акций аналитиком Morgan Stanley Кэти Хьюберти до $247 с $231. На этой неделе отчетность за минувший квартал обнародуют порядка 140 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также треть компаний Dow Jones. Среди компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций. Поддержку рынку оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

Европейские фондовые площадки спустя час после открытия демонстрируют рост на 0,2-0,9% (максимальное повышение показывает немецкий DAX).

В свою очередь нефть во вторник развернулась вниз после заметного подъема накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $63,21 за баррель, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на 1,26%.

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу танкер. Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

По словам замгендиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "слабость нашего рынка связана с окончанием дивидендного сезона. Биржевые "быки" потеряли свою мотивацию. Индекс МосБиржи 11 июля соскочил вниз с майского повышательного тренда, и к покупкам теперь нужно относиться щепетильно. Публикация ВВП США за второй квартал в пятницу, заседание ЕЦБ, заседание Банка России, сезон отчетности в США могут толкнуть наш рынок в ту или иную сторону. С политикой Банка России есть определенная ясность - практически все аналитики ждут снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, но по остальным пунктам ясности нет. По грядущему заседанию ФРС США 30-31 июля, до того, как будут опубликованы данные ВВП США, также нет ясности. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида считает, что ФРС не "нужно ждать, пока все станет так плохо, чтобы иметь драматическую серию снижения ставок". Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley, ждет в течение трех ближайших месяцев коррекции американского рынка на 10%, и понятно, что эта коррекция больно ударит по отечественному рынку".

"В такой "мутной" ситуации любой подъем котировок на нашем рынке можно будет рассматривать как спекулятивное явление. Правительство США продолжит накачивать фондовый пузырь, который выгоден Трампу - ему в ноябре 2020 года надо переизбираться. Вменяемые люди смотрят на все это с ужасом, потому что когда пузырь лопнет, мало никому не покажется. Кстати, сейчас многие правительства стран Европы, включая Россию, рассматривает различные ограничения для инвестиций для своего населения на фондовом рынке США, в Китае тоже рассматриваются такие ограничения. Американские акции в секторе технологий торгуются с соотношением P/S на уровне 20 и выше при том, что просвета в торговой войне не видно, а корпоративные доходы стагнируют", - отмечает Верников.

"Индекс МосБиржи вчера проигнорировал внешний оптимизм и не удержался выше отметки в 2700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и отсутствие явных идей для роста в "весовых фишках" заставляет нас не исключать вероятности продолжения коррекционного движения индекса в район 2650 пунктов. При этом российский рынок выглядит "перепроданным", что позволяет рассчитывать на возобновление восходящей динамики на горизонте ближайших недель. Вероятным сценарием на сегодня видится движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,19 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,3 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").