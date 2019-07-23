Sova Capital снизила рекомендацию для акций Сургутнефтегаза до "держать" и повысила для акций Татнефти до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

В то же время для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для акций "Газпром нефти" рекомендация "покупать" была подтверждена.

Как сообщается в обзоре, аналитики ИК понизили прогноз цен на нефть в 2019 году и в последующие годы. В частности, по их новым оценкам, в среднем стоимость нефти марки Brent в 2019 году составит $66,6 за баррель (прогноз понижен на 2%). Долгосрочный прогноз цен на нефть понижен на 8% - до $61 за баррель.