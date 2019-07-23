Приближение даты выплаты основных сырьевых налогов продолжит оказывать поддержку рублю - РФПИ

"Активность на валютном рынке в понедельник осталась низкой. Учитывая консолидацию на глобальных площадках и стабильность доллара к основным мировым валютам, причин для резких отклонений рубля от уровня 63/USD не было. Приближение даты выплаты основных сырьевых налогов (25 июля), безусловно, продолжит оказывать рублю поддержку, однако часть валюты компании, вероятно, уже аккумулировали, поэтому активизация продаж может происходить лишь при повышении курса в паре USD/RUB. В преддверии заседания ЦБ РФ, где ожидается снижение ключевой ставки на 25 б.п., также вряд ли стоит ждать существенного изменения позиционирования, учитывая, что эта история во многом уже заложена в котировки рубля и локальных облигаций. Об этом же говорит и относительная стабильность чистой спекулятивной позиции по фьючерсам на рубль. (42.7% от общего числа открытых позиций vs 41.8-42.4% в предыдущие три недели, по данным CFTC). Повторимся, что само по себе снижение ставки ЦБ никак не повлияет на относительную привлекательность рубля для carry-trade, учитывая масштабы снижение волатильности курса. А сильный рост рубля через покупки ОФЗ нерезидентами возможен только в том случае, если ЦБ еще больше смягчит свою позицию, чего в свете выходящей статистики и его комментариев также ждать не стоит. Поэтому рубль пока видится нам в диапазоне 62.50-63.50/USD, и вывести его на более низкие уровни способен лишь внешний негатив и/или дивидендные истории", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.